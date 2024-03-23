莎芭蘭嘉經歷喪男友之痛　獲勝後一幕令人動容

世界排名第2的白羅斯名將莎芭蘭嘉經歷了悲痛的一周後，周五（22日）展開邁亞密公開賽的爭逐，戰勝密友芭杜莎留下令人深刻的一幕。

莎芭蘭嘉的男友高治夫日前在邁亞密離世，當地警方指這位前冰球運動員是「明顯自殺」，終年42歲；面對男友突然去世，莎芭蘭嘉受到沉痛打擊，但並沒有退出邁亞密網賽，堅持按賽程比賽，而周五在事件後首度亮相，並與好友芭杜莎爭逐，二人均穿上了全黑色球服，而當賽前擲亳選擇那方發球時，莎芭蘭嘉仰天而望。

今年贏得澳網冠軍的莎芭蘭嘉經過兩盤爭逐後，化悲傷為力量，最終以6比4、6比3擊敗西班牙的芭杜莎，順利躋身32強。二人賽後進行握手禮時相擁了很久，深情地擁抱着，芭杜莎用行動直接安慰這位好姊妹，其後並搭着莎芭蘭嘉的肩膀，又摸摸她的頭，再給予支持力量。

芭杜莎賽後表示:「我和莎芭蘭嘉都是堅強的女生，我生活中經了很多事情，我們知道如何將自己的情緒與球場上網球分開。她證明了這一點，她打得很好，我也打得不俗，我知道她會打得很好或者跟平常一樣，我告訴她祝她一切順利，讓我們看看她能在這個比賽走得更遠。」