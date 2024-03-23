賽馬會菁英盃　深水埗鬥東方 邊隊食尾胡？

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「賽馬會菁英盃」周六（23日）舉行A組最後1場分組賽，深水埗在香港仔運動場惡鬥東方。日前剛與中超球隊深圳新鵬城友賽的深水埗，派出戴廷匡把關，梁星耀及奧斯卡負責中場掃蕩，蘇沙與張志昊爭取入球；有幾位主力代表「大港腳」的東方，亦作出輪換，黃浩然鎮守中路，吳宇曦和李俊霆出任兩翼，黃皓雋先列後備。

深水埗正選：

28 戴廷匡 ［GK］

10 蘇沙

14 宋柱浩

15 尼高拉斯

16 張志昊

20 波比

21 陳灝

23 奧斯卡

41 梁星耀［C］

72 拿亞

77 張廣然

東方正選：

40 鍾凱文 [GK]

6 郭崇毅

7 巴科爾

8 巴拉克

15 黃浩然

16 梁振邦

21 丹尼爾

22 梁冠聰 [C]

27 馬高斯

31 吳宇曦

77 李俊霆

深水埗後備：

1 梁興傑 ［GK］

31 李溢晉 ［GK］

2 楊學敏

3 劉家城

11 黃靖揚

18 林保

95 利焯楠

東方後備：

26 廖富源 [GK]

2 賀爾

11 黃皓雋

17 柳志成

19 于楊

23 馬希偉

24 蕭頌楠

35 林千裕

42 楊棟棋

44 柏拔

88 張文浩

周六（23日）假香港仔運動場上演「賽馬會菁英盃」A組最後1場分組賽，由深水埗對東方。已無緣出線的深水埗，要把握機會提升球員比賽狀態，至於同樣已經出局的東方，則希望在多位主力缺陣情況下，力爭延續不敗走勢。（on.cc東網周六下午3時直播）

深水埗於比賽前一日，北上與中超新軍深圳新鵬城拍跳，主教練陳浩然認為是難得的交流機會，讓球員吸收經驗。「賽馬會菁英盃」分組賽最後一戰面對東方，對手有多位主力獲代表隊徵召應付國際賽，今場無緣出戰，惟「陳Sir」認為對手實力依然強勁：「東方一班年輕球員都有好多落場機會，經驗比我哋可能更多，我哋對住任何對手都唔會有太大優勢，要取勝必需要發揮得好好。」

深水埗U22兵楊學敏（Herman）早前在「賽馬會菁英盃」對香港U23的賽事首次擔正，幫助球隊擊敗對手，Herman不忘感謝球會給予機會，並希望幫助球隊重返勝軌：「雖然東方整體實力好過我哋，但盡力踢咩都有可能，相信我哋有能力同強隊抗衡。」

東方主力包括葉鴻輝、余在言、黃梓浩及高素巴耶夫要為各自代表隊出戰國際賽，主教練盧比度（Chino）認為影響不大：「球隊有足夠人腳應付今場賽事，我都會派一班少踢嘅年輕球員出戰，畀佢哋攞番啲信心，球員為爭取正選位置會落力應戰，唔擔心球隊嘅戰意。」東方今場有巴拉克坐完波監，可以復出。

18歲小將蕭頌楠今季獲東方提拔，他表示與1隊一齊操練的機會，讓他獲益良多：「尤其馬高斯同巴科爾除咗技術好好，練波嘅態度都好認真，作為年輕球員要隨時準備上陣。」年初蕭頌楠曾對深水埗的分組賽上演地標戰，惟他認為現時對手實力已有所提升：「上次踢落都知道對手唔簡單，加上新兵蘇沙有技術有經驗，實力強咗好多。」