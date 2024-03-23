56年花滑第1人！日本坂本花織實現三連霸

日本花滑名將坂本花織周五(22日)在加拿大上演的世界花樣滑冰錦標賽寫下歷史，以完美的發揮俘虜評判，成為花滑史上56年來首位實現女單「三連冠」的運動員。

23歲的坂本花織在短節目的比賽後暫列第4位，然而在今天舉行的自選項目中表現出色，並領先10分以上，最終以222.96分奪得，贏得現場6000名觀眾起立鼓掌。

成功衞冕的坂本花織，也是自1966至1968年美國選手費林明（Peggy Fleming）後，首位成功贏得世錦賽女單花滑三連冠的選手。至於2022年世青冠軍美國的利維杜(Isabeau Levito)以212.16分得銀牌，這也是她在成人組的首面世錦賽獎牌，南韓的Chaeyeon Kim 則以203.59分獲銅牌。

此外，40歲的加拿大雙人滑選手史拉杜（Deanna Stellato-Dudek），在雙人項目成功奪冠，相當激動，她成為1923年芬蘭的雙人滑冠軍雅克布森(38歲)後，花滑四個項目史上最年長的女運動員。

她於1983年6月出世，2000年贏過世青女單亞軍，早年曾因傷退役，又在33歲時復出在雙人滑發展，今年2月在上海收獲四大州金牌。