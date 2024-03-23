巴西殘陣　英格蘭晒冷搶W

國際賽檔期激戰連場，最矚目首推英格蘭坐鎮溫布萊球場迎戰巴西。英軍近年人才輩出，號稱「真‧黃金一代」，近12場熱身賽全勝，今場當然要延續氣勢，以贏波為目標。「森巴兵團」近年表現褪色，又未有正式主帥領軍，加上多位主力缺陣，英格蘭主勝睇高一線。(周日凌晨3時開賽)

每逢國際大賽來臨，「三獅軍團」都被吹捧為「黃金一代」，今次3月國際賽檔期被視為今夏歐國盃前最重要熱身機會，領隊修夫基決定「晒冷」召集最強精銳，入選25人總身價據報高達13.78億歐元（約117億港元），豪華陣容單是鋒線就包括哈利卡尼、祖迪比寧咸、菲爾科頓、拉舒福特、迪格蘭賴斯等，個個獨當一面，就算哈利卡尼受傷未必出得，布卡約沙卡因傷退出，箭頭改用奧尼屈堅斯，一樣夠殺。

防守上，英軍門將比克福特，後衞哈利馬古尼、基爾獲加、史東斯等經驗豐富，喺歐國外分組賽錄得6勝2和不敗，8場僅失4球，加上踢熱身賽特別認真，近12場全勝，並保持16場熱身賽不敗，對上一次熱身賽輸波，要數到2017年6月2比3輸畀法國，今場「黃金三獅」迎戰巴西值得睇好。

巴西至今仍未任命正式領隊，加上王牌尼馬養傷，目前群龍無首，上場不敵阿根廷後經歷3連敗陷入低谷，加上今次點兵「阿仙奴三寶」加比爾捷西斯、加比爾馬天尼利、加比爾馬加希斯全部「射波」缺陣，士氣好極有限，面對強勢嘅英軍，只能輸少當贏。

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