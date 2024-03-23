賽馬會菁英盃　東方5球大破深水埗

「賽馬會菁英盃」周六（23日）舉行A組最後1場分組賽，深水埗在香港仔運動場惡鬥東方。最終東方以5比0大勝深水埗，完成所有「賽馬會菁英盃」分組賽。

日前剛與中超球隊深圳新鵬城友賽的深水埗，派出戴廷匡把關，梁星耀及奧斯卡負責中場掃蕩，蘇沙與張志昊爭取入球；有幾位主力代表「大港腳」的東方，亦作出輪換，黃浩然鎮守中路，吳宇曦和李俊霆出任兩翼，黃皓雋先列後備。

5分鐘，東方幾乎先開紀錄，吳宇曦左路推大位起腳中柱彈出。12分鐘後，巴拉克右路傳中，巴科爾在對方力壓下頂高。其後球證指巴拉克禁區內被宋柱浩侵犯，梁冠聰30分鐘射入12碼，助球隊取得領先。2分鐘後，巴拉克接應梁冠聰左路傳中勁射中楣底入，加上巴科爾完半場前接應李俊霆助攻門前撞入，東方領先3比0完半場。

下半場先後換走巴科爾及李俊霆的東方，換邊後繼續控制戰局，63分鐘，巴拉克禁區內射門僅僅高出。66分鐘，丹尼爾接應角球頂高，兩分鐘後，吳宇曦壓落仲底線傳入中間，于楊門前撞入成4比0，東方末段未有留手，再憑于楊錦上添花，贏5比0全取3分，完成分組賽。