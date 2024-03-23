麥巴比孭飛　法國大起德軍

重量級熱身賽，法國主場火併德國。法國有隊長基利安麥巴比領軍嘅鋒線，火力全開，德國仍要為歐國盃試陣，但踢法重攻輕守，好難保持清白之身，2.5球入球大不容錯過。（周日凌晨4時開賽）

法國雖然有基沙文因傷退隊，但坐擁隊長基利安麥巴比、奧士文尼迪比利、基奧特及馬古斯杜林嘅鋒線，攻力強勁，難怪近5場狂轟23粒，全開3球或以上，火力全開。查實法國上年先同德國交過手，當時輸1比2，但要留意嗰場之前德國因大敗畀日本，主帥費歷克立即被炒，要由體育總監禾拉臨時頂1場，由於法國主帥迪甘斯同禾拉係前馬賽隊友，加上係無關痛癢嘅熱身賽，佢亦全場收起麥巴比，擺明畀足面老友禾拉，因此嗰場輸波不能作準。

德國上年擊敗法國後，搵來前拜仁教頭拿高斯文接手，領軍4場只得1勝1和2負，而且佢只係簽短約，教到6月歐國盃決賽周完結為止，明顯係想教番球會，更加唔使為咗保住份工驚呢樣驚嗰樣，可以放手一搏。由於德國係歐國盃主辦國，梗係唔想失威，拿高斯文今次除咗重召老將卻奧斯，仲選咗米圖斯達特、麥斯比亞等6名新丁，試陣味濃，但冇乜夾過唔慌有默契，而且「日耳曼兵團」近10仗場場有失波，加上呢位少帥崇尚進攻，隨時以攻代守，捧入球大最上算。

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