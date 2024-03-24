巴西17歲天才射爆英格蘭　朗拿度後第1人

周日(24日)凌晨重量級國際熱身賽，巴西憑17歲天才前鋒恩迪克一箭定江山，作客1比0擊敗英格蘭。夏天將正式加盟皇家馬德里嘅恩迪克，以17歲零246日之齡為巴西入波，成為「大哨」朗拿度之後，近30年巴西最年輕入球者，前途無限！

兩隊今場都有唔少主將缺陣，不過人腳鼎盛嘅巴西技高一籌，盧卡斯柏基達曾經射中柱，洛高高高斯同雲尼斯奧斯祖利亞亦有近磅攻門。下半場雙方踢得較放，恩迪克喺71分鐘後備上陣，10分鐘後雲尼斯奧斯突破越位射門被擋出，恩迪克補射建功，協助巴西1比0贏波。

依家效力彭美拉斯嘅恩迪克，上年已獲皇馬用7,200萬歐元重金收購，等今年7月滿18歲就會正式加盟。恩迪克今場創造歷史，成為繼1994年嘅朗拿度後最年輕為巴西入波球員，亦係溫布萊球場史上(球會賽及國際賽)最年輕嘅入球者。

首次帶領巴西出戰嘅領隊杜利華祖利亞賽後表示：「好特別嘅時刻，巴西歷來好少係喺英格蘭贏波，但唔好忘記我哋依家只係重新起步。恩迪克係個天才，時間會話畀大家知佢可以去到咩高到，但目前要冷靜同埋對佢保持耐性。」