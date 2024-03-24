【有片】開波7秒轟世界波　德國2比0挫法國

科利安華迪斯(右)同夏維斯各建一功。(Getty Images)

周日(24日)凌晨熱身賽，歐國盃東道主德甲大踢爭氣波，作客2比0擊敗有基利安麥巴比壓陣嘅法國，德國中場新星科利安華迪斯今場開波7秒就轟入世界波，創下德國史上最快入波紀錄。

德國近3仗不勝，領隊拿高斯文今場變陣出擊，卻奧斯退役3年後首度復出，配合科利安華迪斯同穆斯亞拿做「雙10號」，加上夏維斯回歸正箭頭，令德國進攻創造力大大加強。

開波只係7秒鐘，卻奧斯後場交出長傳，科利安華迪斯接波後推順勁射彈楣底入網，同時打破普多斯基喺2013年創下嘅德國最快入波紀錄(9秒)。49分鐘，夏維斯接應穆斯亞拿傳送射成2比0，亦係呢位阿仙奴球星近5場比賽貢獻嘅第6個(4入波+2助攻)，最終德國2比0贏波。

德國中場卻奧斯賽後表示：「我哋非常滿意，德國今場行前一大步，而且係非常重要嘅一步，喺歐國盃決賽周前只係得番好少備戰機會，今場我哋把握得好好。」德國喺周三(27日)將會友賽荷蘭。