賽馬會菁英盃　傑志想出線？堅要問過理文先！

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國際賽期間舉行的「賽馬會菁英盃」最後一場分組賽，周日（24日）假旺角場上演B組大戰，由傑志火併理文。兩隊今場同樣「唔齊腳」，但「藍鳥」一定要贏波才能晉級，戰意十足，且看篤定出局的理文，會否化身攔路虎，阻宿敵爭標！（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

傑志暫時1分落後次席的均業北區，但因對賽成績不及對手，是役必須要贏波才可躋身4強。不過陳俊樂、祖連奴和潘沛軒，正代表港隊出戰世盃外，同時羅梓駿、恩查、明加索夫、艾里奧及保羅等主力，亦因傷缺陣，惟暫代主教練金東進卻稱不太憂慮，有信心如願全取3分：「球隊仲有好多外援，年輕球員又愈踢愈好，加埋U22球員陳晉一喺陣中，我哋可能有少少優勢。」

剛傷愈的陳晉一，連續兩場有份上陣，他指其比賽狀態、體能仍未十足，但腳傷已無大礙。對於未能隨港隊出戰世盃外，他承認有點可惜：「着起港隊波衫係一種榮譽，但明白呢個決定係嚟自各方面，相信係對我嘅最好選擇。」最後一屆成為「菁英盃」適齡球員，「一仔」笑言自己可能比其他年輕球員經驗較豐富，今場希望幫助球隊獲勝，盼晉級兼以捧盃作結。

已提前出局的理文今場陣容不整，除了有安尼亞、徐宏傑、胡晉銘、余煒廉、張憙延及李毅凱等主力，要為各自的代表隊踢國際賽，保利臣及保連奴兩大外援，都因累積5面黃牌要停賽，加上杜度及基華尼頓等仍在養傷，如何調兵遣將成為主教練曾昭達的一大難題：「球會同我都會全力支持港隊，但呢場人腳唔係好足夠，實力肯定會有影響，但我希望球員都踢出信心。」

U22中堅詹皓臻（Botto）早前協助就讀的拔萃男書院，重奪學界精英賽冠軍，Botto形容奪冠對自己意義重大，亦透過比賽吸收了一定經驗。球隊現時兵源短缺，Botto賽前也專程向學校請假隨球隊加操，為今場賽事積極備戰：「之前都只係喺看台睇，會幻想自己落旺角大球場對傑志係點，希望今場爭取到機會。」

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：91.石皓心

後衞：15.羅拔圖 26.羅素 33.拉美治 95.陳晉一

中場：10.基爾頓 4.查理史葛 17.米基爾

前鋒：8.伊高沙托尼 27.迪美路夫 96.馬斐

理文

門將：25.潘尚希

後衞：22.詹皓臻 15.馮慶燁 14.荷西安祖 4.立花稜也

中場：33.迪高 16.顏樂楓 18.許可臻

前鋒：11.鄭兆均 23.黃威 10.亞哥斯達