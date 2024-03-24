【國際賽】意大利試陣入波唔慌多

周一凌晨喺美國紐約舉行一場國際熱身賽，由厄瓜多爾對「藍衣兵團」意大利。厄瓜多爾上場熱身賽贏危地馬拉2比0，對手實力太弱，贏波係應該。不過今場對住一線球隊意大利，相信會改踢守勢波，加上佢哋近4場全開2球或以下，遇着近況一般嘅意大利，預計入球唔會多，一於吼實2.5球入球細。（周一凌晨4時開賽）

厄瓜多爾最大威力係高原主場，今次國際賽檔期離開主場到紐約集訓，威力大減，佢哋上場熱身賽對危地馬拉，由於對手較弱，主帥菲歷斯山齊士派輪換陣容出擊，結果輕勝2球，先開紀錄嘅約翰耶保亞首次入選大國腳即有「士哥」，有助提升士氣。

菲歷斯山齊士喺世盃結束後轉教厄瓜多爾，佢喺巴塞青訓教頭出身，踢法着重控球同防守，近期國賽入波都偏少，加上今場對手係意大利，預計會出番一班常規主力，安拿華倫西亞、摩西斯卡些度都會上陣，並會以防守為主。

另邊廂，意大利同樣喺美國集訓，上場熱身賽靠列迪古起孖，包括末段射入絕殺球，最終險勝委內瑞拉2比1。去年中頂替文仙尼嘅史巴列堤，目前仍然摸索緊國家隊嘅打法，預計今場試陣味濃，而且費達歷高基艾沙、羅倫素柏歷堅尼、達美安等一眾主力，喺踢完今場「太公波」後，就要趕住返去球會報到，隨時點到即止，2.5球入球細值捧。

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