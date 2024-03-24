【國際賽】美國墨西哥爭冠均細波

聽朝爆發中北美聯決賽，東道主美國硬撼傳統宿敵墨西哥，呢項賽事堪稱「美國私家盃」，因為創立以來舉行咗3屆，都係由美國主辦，並贏晒前兩屆冠軍，難怪今屆又被外界睇好。不過決賽始終一戰定生死，雙方相信會謹慎行軍，加上近5次對賽法定時間有4次總入球開2球或以下，不妨向2.5球入球細埋手。（周一早上9時15分開賽）

中北美聯可以話係「美洲版歐國聯」，分成A、B、C三個級別，以分組賽進行，設有升降班制度。最高級嘅A級賽事設有淘汰賽爭冠，繼首屆之後，今屆決賽再由美國火併墨西哥。美國擁有多位踢緊歐洲主流聯賽嘅球員，包括ＡＣ米蘭翼鋒基斯甸普列錫、祖雲達斯前鋒添莫菲韋亞，整體人腳較佳，不過佢哋4強對住牙買加，開波1分鐘就失守，要踢到補時先逼和1比1，最終憑加時連入兩球躋身決賽，估計美國吸取教訓後打醒精神，盡量避免犯錯導致落後，陷入劣勢，寧願踢得保守啲。

墨西哥以效力本土聯賽球員為主，最具名氣「歐洲兵」係韋斯咸中場艾臣奧馬艾華利斯及燕豪芬前鋒夏榮羅辛奴。佢哋4強以3比0輕取巴拿馬，只因對手太弱。睇番墨西哥近6次對美國，法定時間只有4和2負未贏過，明顯處於下風，決賽關頭更加穩陣行先，好大機會陷入膠着，入波唔慌多。

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