馬古尼等3人受傷退隊　英格蘭補選2位新星

英格蘭上場熱身賽0比1不敵巴西之外，仲付出沉重代價，右後衞基爾獲加、中堅哈利馬古尼都勇戰受傷，加上後備門將森莊士東有傷在身，3人已提早退隊，返回所屬球會接受治療。「三獅兵團」主帥修夫基決定補選19歲曼城右後衞歷高利維斯及21歲般尼門將占士查科特填補空缺，備戰周三(27日)凌晨熱身賽主場對比利時。

基爾獲加上仗踢咗20分鐘就傷出，率先退隊，哈利馬古尼戰至67分鐘退下火線，賽後發現呢位剛傷愈不久嘅曼聯中堅又再受傷，未知是否觸傷腹股溝舊患，有可能缺陣3月31日凌晨英超曼聯作客賓福特。至於後備門將森莊士東雖然上仗冇上陣，但由於有輕傷在身，為安全起見，修夫基都決定畀佢提早離隊。

3人退隊之後，修夫基向英格蘭U21「搶人」，提拔歷高利維斯、占士查科特上大國腳，其中歷高利維斯踢法同基爾獲加相似，今季為曼城上陣21次入1球，佢上年11月首次晉身大國腳，依家又有機會表演。

至於占士查科特身高1米97，今季為般尼上陣28次，撲救成功率有63.1%，今次係佢首次獲得大國腳徵召。