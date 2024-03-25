拿高斯文交到貨　德國足總計劃開出長約

拿高斯文上年9月成為德國領隊，僅簽10個月合約，原本只被視為過渡性人物，但呢位36歲少帥接手領軍後，「日耳曼兵團」逐漸重回正軌，上場熱身賽更以2比0擊敗勁敵法國，德國足總會長紐安杜夫表示，計劃同拿高斯文延長合約，畀佢成為正式主帥，專注協助球隊爭奪今屆歐國盃冠軍。

拿高斯文現時合約將於歐國盃結束後屆滿，盛傳曼聯、利物浦都有意邀請佢執教，德國足總會長紐安杜夫不敢怠慢，表明希望同拿高斯文續約，佢話：「德國隊現時表現非常好，我哋絕對渴望同拿高斯文延長合約，雙方正在進行緊密溝通。」德國係今屆歐國盃東道主，相信紐安杜夫希望向拿高斯文開出長約，以穩定軍心爭標。

呢位前拜仁慕尼黑教練早前透露，希望歐國盃展開前，落實去留問題：「如果歐國盃舉行前，可以獲得新合約或者新工作，我當然會覺得開心，我相信可以喺賽事展開前簽新約。」不過，拿高斯文並唔排除離開德國隊，轉為執教球會。

德國名宿馬圖斯表示，拜仁慕尼黑上年解僱拿高斯文係錯誤決定，認為佢比杜曹更適合教拜仁，似乎想拿高斯文回巢領軍。拿高斯文現時成為「搶手貨」，如果德國足總想留住佢，就要加快出手。