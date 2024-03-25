卓林普奪今季第5冠訪港　累計追平戴維斯紀錄

「準神」卓林普周日在世界桌球公開賽決賽，粉碎了中國天王丁俊暉爭破4年冠軍荒的好夢，並成功衞冕兼贏得今季第5個錦標，生涯累計奪標紀錄已追平球壇傳奇戴維斯。

今季表現大勇的卓林普在決賽首階段已拉開7比2的優勢，最終以10比4輕取丁俊暉，全場轟出兩Cue「破百」及5桿50+，奪得今季第五個排名賽冠軍；他早前已先後贏得英格蘭公開賽、武漢公開賽、北愛爾蘭公開賽及德國大師賽的錦標，這是五年內他第3次於單季贏得五個或以上的排名賽冠軍，並在2019/20賽季獲得創紀錄的6個冠軍，而其他能造到這個成就的球員僅有亨特利（1990/91,5次）、丁俊暉(2013/14,5次)、沙比(2016/17,5次)及奧蘇里雲(2017/18,5次)。

卓林普可袋走17萬鎊的冠軍獎金，同時這也是他生涯的第28個排名賽錦標，追平了桌壇「長青樹」戴維斯的紀錄，在歷年排名賽冠軍總數榜並列第4，力追希堅斯（31個）的紀錄，而奧蘇里雲（41個）及亨特利(36個)則於排名榜佔上頭兩位。

這位英格蘭球手結束世界公開賽後，即轉戰今日起一連三天在灣仔伊利沙伯體育館舉行的「2024香港國際桌球明星挑戰賽」，同場參賽的球星還有香港天王傅家俊、「世一」奧蘇里雲、「金左手」威廉斯、利素禾斯基及中國的斯佳輝。