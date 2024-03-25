室內非撞式欖球小學組四人賽 譚詩霆冼嘉穎同膺MVP

由中國香港欖球總會主辦的「滙豐室內非撞式欖球小學組四人賽」，上周五(22日)起一連兩日假D．PARK舉行，來自20間小學共24支隊伍經過連場激戰後，最終三水同鄉會禤景榮小學，以及慈航小學，分別榮膺女子組及男子組冠軍。

透過在不同地區小學推廣非撞式欖球比賽，今年的「滙豐室內非撞式欖球小學組四人賽」共吸引了來自32 所小學、共54隊參賽隊伍報名參賽，較去年增加了一倍，反應踴躍。中國香港欖球總會及橄欖成長基金首席社區總監周思豪表示：「我們堅信體育能為青少年帶來力量及影響，亦理解盡早參與及培養的重要性。在滙豐的支持下，我們能夠為欖球社區內有抱負的運動員，提供穩定的基礎和明確的發展路徑。」

今年「滙豐室內非撞式欖球小學組四人賽」邀請到中國香港女子七人欖球隊隊長李念殷、隊員潘慧欣，以及男子七人欖球隊員麥季聰出席，為參賽隊伍打氣，並在決賽中選出兩個組別的「最有價值球員」。兩位最有價值球員將於4月7日「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」上，其中兩場決賽擔任開球禮球童。同場亦上演一場全明星表演賽，各隊由兩位代表隊成員帶領由學校提名的新力軍組隊較技，藉此讓潛能無限的年輕球員，能與代表隊成員交流。

D．PARK的「滙豐欖球體驗專區」設有「滙豐欖球體驗」訓練班、透過「擁抱健康 – 青少年欖球訓練計劃」邀請40名10至16歲的基層青年，參與這個充滿趣味的室內欖球體驗，學習抗逆能力及管理情緒等，以改善他們的心理健康。於周日更有專為本地家庭傭工而設立的「家庭傭工欖球計劃」，邀請了120位家庭傭工參加比賽。

【滙豐室內非撞式欖球小學四人賽】得獎名單

小學男子組‧總冠軍：慈航小學

小學女子組‧總冠軍：三水同鄉會禤景榮小學

男子最有價值球員：譚詩霆(慈航小學)

女子最有價值球員：冼嘉穎(三水同鄉會禤景榮小學)