桌球明星挑戰賽　球迷怒轟3380波飛水平睇波

買了最貴門票的球迷(小圖)對大會的安排甚為不滿。最前幾行的觀眾席只是平排而坐。（余樂詩攝）

2024香港國際桌球明星挑戰賽周一（25日）於灣仔伊利沙伯體育館展開，「火箭」奧蘇里雲、「準神」卓林普等球星再度訪港，球迷為更近距離看球星英姿，不惜購買賽事最貴門票（3380港元），惟賽事安排混亂，不但臨時延遲開始，最貴門票的球迷更需水平角度睇波，一度引起鼓譟。

這次賽事由無疆界體育學院主辦，2024香港國際桌球明星挑戰賽一連三日於灣仔伊利沙伯體育館舉行，賽事分4個價格門票，分別是三天的套票分為（A區$3380、B區$2380、C區$1380及D區$880），以及最後一天的$50單場門票。根據官網，首日賽事首場比賽（奧蘇里雲對威廉斯）於下午一時開波，球迷亦早於中午時段陸續入場。是日賽前舉行開球禮，惟活動延遲開始，最後於接近下午一時才完成，大會之後「清場」，將大合照布景及企台移走，球迷亦於此時開始陸續進場。

有購買A區門票的球迷突然鼓譟，指座位沒有號碼，更要以水平角度觀看賽事，要由職員調解，最後部分A區門球迷被安排到較高位置的B區。被問到門票差價如何安排時，有大會職員表示：「我哋會同公司講。」

A區球迷梁先生表示：「安排混亂，開賽時間改嚟改去，一點鐘喺樓下，大家都在門口等，應該要準時。球迷入場後，座位冇號碼，應該一早set好晒，啱啱有人嗌，工作人員先嚟貼（號碼）。同埋水平線睇唔到桌球，冇理由最貴飛係咁樣睇波，令球迷非常之不滿。」

另一A區球迷劉先生表示，早前在紅館舉行的香港大師賽亦有入場，今次為再看奧蘇里雲，不惜購買最貴門票，但賽會安排令他失望，坦言「中伏」：「好混亂，大會冇公布賽事延遲，最唔滿意係要水平線睇波，坐喺高大嘅人後面已經睇唔到啦！上次大師賽我都有入場睇波，當時買＄580波飛，坐最上面，今次諗住睇兩場奧蘇里雲，所以買最前，但真係好失望。」