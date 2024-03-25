魯特邁亞密賽迎生涯里程碑　一項紀錄更是唯一

挪威網壇名將魯特周日（24日）晚在邁亞密網賽迎來生涯里程碑，他在男單第4圈以直落兩盤6比3、6比4擊敗西班牙的霍堅拿，取得個人職業第100場硬地勝仗。

25歲的魯特成為網壇史上第6位達到網壇史上25歲或以下贏得100+硬地勝仗的球手，前5位順序為西西帕斯(197場,25歲)、米納爾(176場,25歲)、仙拿(153場,22歲)、沙普華洛夫(138場,24歲)及阿里艾森(137場,23歲)。然而魯特在泥地賽的勝仗已錄得121場，讓他成為史上唯一能夠在硬地及泥地場上均取得100+勝仗的25歲或以下球手。

同時，魯特的100場硬地勝仗中，有50場是來自三類ATP大賽，當中包括大滿貫、年終總決賽及大師賽1000級賽事。被列為邁亞密大師賽7號種子的魯特，下仗將與22號種子謝利(Nicolas Jarry)及巴西外圍賽晉級者懷特(Thiago Seyboth Wild)的勝方爭逐。

至於36歲的英國名將梅萊在另邊廂激戰三盤，並抵着傷患折騰後，以7比5、5比7、6比7(5比7)不敵麥克，無緣16強。