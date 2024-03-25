2024香港國際桌球明星賽　奧蘇里雲首戰落敗

2024香港國際桌球明星賽周一（25日）在灣仔伊利沙伯體育館展開，其中頭場威爾斯名將威廉斯，經過決勝局後，終以局數5比4擊敗「火箭」奧蘇里雲，奧蘇里雲賽後稱讚現場氣氛非常不錯。

是日賽事由「火箭」和威廉斯兩位名將打頭陣，不過現場未有爆滿，奧蘇里雲開局表現亦未算理想，在9局5勝的賽制下，一度落後局數2比4，雖然這位名將其後連贏兩局，把賽事拖至決勝局，引來全場高潮，不過威廉斯成功穩住戰局，最終這位威爾斯名將贏局數5比4，取得勝利。

由於賽事舉行時間，正值上班時段，因此入座率未算理想，但「火箭」仍形容現場氣氛相當不俗：「始終大部分球迷在星期一下午，理應需要上班，難以親身觀看賽事，但我覺得是日有份到場球迷都很熱情，令我很享受在大家面前獻技。」被問到會否額外花幾天時間遊歷香港，「火箭」笑言他完成所有賽事後不久，就要回英國處理其他事務，盼之後有更多機會到港。

至於威廉斯亦大讚香港環境舒適：「我很喜歡到香港品嚐地道美食，或到處遊走觀先美景，而且每當我們打出Century（1桿過百分）時，大家都會熱烈地歡呼，多謝大家如此喜愛我們。」