麥巴比稱歐國盃前決定前途　隊友幫佢提早「揭曉」

巴黎聖日耳門(PSG)射手基利安麥巴比將於今夏約滿，佢嘅去向備受關注，呢位25歲前鋒正式開腔，表示將於6月歐國盃決賽周舉行之前，決定前途問題。麥巴比嘅法國國家隊隊友曹亞文尼搶先爆料，指「麥總」將會加盟皇馬。

基利安麥巴比接受《Telefoot》訪問時話：「我嘅前途將於歐國盃開始前有定案，大家到時就會知道結果，我現時心情平靜，我嘅去留問題已經唔係PSG方面關注嘅事情，會方冇人再同我傾呢個問題，我將以最佳狀態迎接歐國盃，為法國隊取得偉大成就。」麥巴比早已經表明唔同會PSG續約，盛傳皇馬最大機會簽入佢。

皇馬中場兼法國國腳曹亞文尼更加話基利安麥巴比會加盟「銀河艦隊」：「西班牙球迷認識麥巴比，當佢哋親自睇麥巴比比賽，就會知道麥巴比真正偉大之處。」

法國傳媒《足球市場》早前指出，皇馬將向麥巴比提供10號球衣，現時10號主人莫迪歷將於季尾離隊。不過，麥巴比上「艦」需要大幅減人工，最多只會獲得3,000萬歐元(約2.5億港元)年薪，比現時效力PSG嘅7,200萬歐元(約6.1億港元)年薪少超過一半。