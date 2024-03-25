新帥省招牌唔衰得　瑞典硬砌阿爾巴尼亞

無緣今夏歐國盃決賽周嘅瑞典進行重建，由前丹麥射手湯馬臣執教，雖然首戰不敵葡萄牙，但重返主場鬥阿爾巴尼亞，肯定全力爭勝。瑞典近6次主場出擊，獲5勝1負佳績，喺主場球迷打氣下，相信可以贏波而回，主勝值得支持。（周二凌晨2時開賽）

瑞典唔單止自2000年以嚟，連續6屆殺入歐國盃決賽周後首度缺席，喺歐國聯亦於B級聯賽包尾，要降落C級聯賽競逐，前領隊贊尼安達臣知衰掛冠求去。瑞典足總決定博鋪勁嘅，球隊重新洗牌，搵嚟國家隊層面死敵，前丹麥國腳湯馬臣做領隊，係自1958年以嚟，首次唔用瑞典人做主帥。

湯馬臣首戰作客「讓半臂」嘅葡萄牙慘吃悶棍，以2比5大敗，不過瑞典同葡軍實力確係有一段距離，而且作客表現又差咁啲，今場返主場作戰，預料球員都會加把勁，話晒佢哋近6次主場出擊贏5場，相信唔會揸流攤跣湯馬臣咁衰仔啩？

阿爾巴尼亞2016年後，再度殺入歐國盃決賽周，不過都有啲幸運成分，佢哋原本早早帶出，但最後兩場外圍賽分組賽，竟然接連打和摩爾多瓦同法羅群島，最後同捷克同分，只係靠對賽成績殺入決賽周。球隊擺明進入調整期，上場中立場鬥智利，毫無還擊之力下吞3蛋，今仗難寄予厚望，捧番瑞典穩陣。

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