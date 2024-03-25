桌球明星挑戰賽　主辦方：球迷不滿屬個別事件

「2024香港國際桌球明星挑戰賽」主辦單位無疆界體育學院執行主席許正道表示，球迷不滿屬「個別例子」：「我哋喺比賽之前有實地考察，有同製作部門還原場景睇吓睇得清唔清晰，$3380除咗觀賞位置（較近），更可以得到同球星合照嘅機會，但如果要角度最好，望到成張枱，$880其實係一個好嘅選擇。今次我哋認為係有心人想製造混亂，因為之前問咗好多人都覺得冇問題，依家只係個別人士覺得有問題，係特別例子，我亦唔認為聽日會發生相似情況。」

許正道亦歡迎球迷如有問題，可與大會聯絡：「我哋係第一次舉辦桌球活動，喺冇得到任何支持機構支持下主辦比賽，每件事都係一次學習。我哋有聯絡過M品牌盛事、香港桌球總會，睇吓可唔可以提供協助、意見，如果有呢啲單位支持，相信活動安排上會搞得更好，但我哋作為商業機構，呢個已經係我哋可以做到嘅嘢。大家有問題可以同大會反映，我哋會同佢哋個別傾。」

第2場由剛奪世界公開賽冠軍卓林普大戰利索禾斯基，惟大會3時50分於現場宣布這場賽事將延至下午5時開賽，許正道訪問時解釋：「因卓林普前一晚喺江西比賽後，今日需要搭第一班機12點30分到深圳，其後航機延誤兩小時，我哋已第一時間同現場交代，遲開始唔好意思，但大家4點唔係嚟到唔係冇嘢做，我哋已安排斯佳輝和Kyren Wilson打場表演賽，如果有人因為比賽延遲睇唔到，歡迎佢哋同大會聯絡。」