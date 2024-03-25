世盃外　香港隊遠赴烏茲別克再鍊過

香港男子足球代表隊周二（26日）晚上，繼續出戰「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈」賽事，作客塔什干國家體育場惡鬥中亞勁旅烏茲別克。雙方上周曾經交手，當時港隊主場僅以兩球落敗，表現並不失禮，期待今場再次踢出驚喜，球迷請繼續為港隊打氣！（烏茲別克足總Youtube周二晚上10時30分直播）

港隊今次補選了翼鋒林樂勤，但由於艾里奧、艾華頓及鐘樂安退隊，令決選大軍僅得22名球員。雙方世界排名相差多達88位，加上需要作客出戰，主教練莊恩安達臣賽前承認肯定難踢，惟希望球員可盡力收窄差距：「球員係有啲疲態，同埋又要舟車勞頓，上次作客伊朗早段都好快失咗兩球。我哋上場對烏茲別克，其實未失第一球之前踢得好好， 大家要繼續保持依種心態，落到場勤力防守。」

港隊今場休息時間不足5天，安帥透露部分位置或會輪換，但要視乎球員體能恢復情況。球隊目前3戰僅得1分，暫時在E組排第3，安帥直言要取得前兩名，直接躋身世盃外第3圈機會不大：「上場係爭出線嘅最後機會，好可惜最後輸波，嚟緊仲要再對兩支亞洲勁旅烏茲別克、伊朗，絕對唔容易攞分。」剛在主場面對烏茲別克力戰而敗，有份出席賽前記招的港隊中場胡晉銘，則表示上場比賽給予球隊很大信心，加上連日來的戰術分析，相當期待再遇上這支中西勁旅。有份出席賽前記招的港隊中場胡晉銘，則表示上場面對烏茲別克力戰而敗，給予球隊很大信心，加上連日來的戰術分析，相當期待再遇上這支中西勁旅。

至於烏茲別克上場對港隊控制大局，但直至下半場才能打開缺口，主教練卡坦歷指對整體表現感到滿意，但提醒球員今場要再接再厲，盡力爭取入球，千萬不可輕敵：「論實力的確係我哋優勝，但只係贏形勢，擺唔到個波入網都係冇用。唔可以睇小港隊，好似之前亞洲盃對伊朗，佢哋都有幾個機會入到波，如果失波先會好危險。」值得一提，卡坦歷因身體問題未能親自領軍，或影響球隊臨場部署。

港隊預計陣容

門將：19.謝家榮

後衞：21.茹子楠 2.周緣德 13.李毅凱 23.孫銘謙

中場：8.陳俊樂 16.陳肇鈞 6.胡晉銘

前鋒：14.潘沛軒 20.米高 22.祖連奴