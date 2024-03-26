詐傷疑雲？卡尼返回拜仁立即操練

英格蘭前鋒哈利卡尼因傷無緣上場熱身賽對巴西，並已經提早退隊，將缺陣周三(27日)凌晨熱身賽對比利時，不過呢位30歲射手返回所屬球會拜仁慕尼黑之後，立即可以參加操練，惹起「詐傷疑雲」，全因要留力踢周日(31日)凌晨德甲「國家打吡」拜仁慕尼黑主場對多蒙特。

哈利卡尼喺上輪德甲拜仁慕尼黑作客5比2大勝達斯泰特一役，撞到門柱，因而扭傷足踝，但仍然有份入選英格蘭名單，其後主帥修夫基指呢位隊長嘅身體情況唔適合比賽，批准佢提早返回拜仁養傷。

最諷刺係哈利卡尼返回拜仁後，立即參加操練，似乎已「神奇傷愈」，令網民質疑佢嘅傷勢早已無大礙，純粹留力為拜仁慕尼黑搏殺，將國家隊擺喺次要位置。不過，亦有唔少英軍支持者，體諒哈利卡尼處境，畢竟英格蘭2場賽事只屬熱身賽，並唔太重要，卡尼今季經歷頻密球會賽事，加上有輕傷在身，趁機休息一下，亦無可厚非，若然勉強為英格蘭上陣，令傷勢惡化，甚至影響出戰歐國盃，就得不償失。

拜仁慕尼黑將於周日(31日)凌晨主場惡鬥勁敵多蒙特，拜仁落後榜首利華古遜10分，今仗大戰不容有失，哈利卡尼權衡輕重，留力踢德甲「國家打吡」，亦可以理解。