足壇腐敗案5人一審宣判　中國足協前主席判無期徒刑

備受關注的中國足球領域系列腐敗案件其中5名被告，周二（26日）於湖北多地一審宣判。湖北省黃石市中級人民法院對中國足球協會前主席陳戌源以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產；對其受賄違法所得依法予以追繳，上繳國庫。據早前報道，陳戌源在長達13年受賄217次，目前贓款已經全部追繳退回。庭審中，他認罪悔罪，在最後陳述時向球迷90度鞠躬道歉近10秒。

經黃石市中級人民法院審理查明，陳戌源在2010年至去年，先後利用擔任上海國際港務（集團）股份有限公司總裁、董事長、中國足球協會換屆籌備組組長、中國足球協會主席等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在項目承攬、投資經營、賽事安排等事項上提供幫助，非法收受他人給予的錢款共計折合8,103萬多元（人民幣，下同，約8,874萬港元）。

法院認為，陳戌源在中國足協任職期間，為多個足球俱樂部和地方足協在賽事安排、聯賽晉級、裁判判罰等事項上牟取不正當利益，嚴重破壞足球領域公平競爭秩序和行業生態環境，給國家足球事業造成嚴重損害；為他人牟取職務提拔、調整，具有酌定從重處罰情節。鑑於他受賄400萬元（約438萬港元）未實際取得，到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，加上他揭發他人犯罪行為，具有立功表現，法庭遂作出上述判決，已屬從輕處罰。

除陳戌源一案外，同日於黃石市中級人民法院一審宣判還有中國田徑協會前主席于洪臣受賄案。中國足球協會前常務副秘書長兼國家隊管理部前部長陳永亮，中國福特寶足球產業發展公司前總經理、中超聯賽有限責任公司前總經理董錚，以及武漢全民健身中心前副主任劉磊所犯受賄、行賄案，則分別在湖北省咸寧市咸安區人民法院、松滋市人民法院、嘉魚縣人民法院公開開庭審理。