戴利連跳世界盃雙金　劍指巴黎因愛兒一句話

英國「跳水王子」戴利在世界盃柏林站展現強勢，先後贏得混合團體及男雙10米高台金牌，為進軍巴黎奧運前注下強心針，即使今站中國跳水隊沒有參加雙人項目，但戴利與威廉斯的男雙成績，比起中國組合楊昊／練俊傑於上站世界盃的成績更高，這對「英國孖寶」將成為中國的最強對手。

戴利在今站比賽先為英國隊在混合團體項目贏得首面金牌，繼而與威廉斯在煞科日再出擊，並以總成績465分贏得男子雙人10米台的冠軍，加拿大以408.99分得第二，澳洲以402.57分獲季席；這對英國組每輪比賽都處於領先位置，值得一提是他們的總成績，比起中國組合楊昊／練俊傑在上站世界盃蒙特利爾站的奪冠成績457.23分更高。

現年29歲的戴利於2021年東京奧運奪得男子單人10米台銅牌及雙人10米台金牌，自東奧後休息了兩年半，並於2023年下半年恢復訓練，踏入2024年開始比賽，在世錦賽亮相即與威廉斯以422.37獲得銀牌，冠軍是中國的「楊練組合」。

接着戴利與威廉斯在上站世界盃蒙特利爾站，以417.93分獲銅牌，中國的「楊練組合」奪冠，雖然這次柏林站中國沒有派員參加雙人項目，但戴利與威廉斯的高水準表現，已可以他狀態已逐漸提升。

戴利爭取於巴黎亮相，出戰生涯第五個奧運會，他早前接受訪問時稱，再次復出是因為兒子Robbie的一句話：「我還未準備結束，掛起我的泳褲繼續是我生活的那一部份，尤其是當兒子說：『爸爸，我想看到你在奧運會跳水』。」戴利直言參戰巴黎奧運將以金牌為目標。