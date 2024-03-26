黎巴嫩鐵桶陣　半場細頂澳洲

世盃外亞洲區第2圈I組，黎巴嫩對澳洲，雖然黎巴嫩掛名「主隊」，但因為中東局勢問題，改喺澳洲境內舉行，變相作客。雙方實力有距離，黎巴嫩3戰仲未贏過，但防守尚算穩陣，預料即使今場輸波，亦唔會大敗。至於榜首澳洲3戰全勝，晉級下一圈機會高唱入雲，冇必要搏盡，考慮到澳洲近8場有7次上半場總入球開1球或以下，不妨博中位數1.5球嘅半場細。（on.cc東網周二下午4時45分直播）

黎巴嫩屬魚腩球隊，今年1月亞洲盃分組賽3戰不勝包尾出局，期間只入1球。呢支西亞球隊有自知之明，往往「泊大巴」減少失波機會，希望守和取得分數。黎巴嫩目前喺I組3戰有2和1負，包括早前0比2不敵澳洲，當中上半場落後0比1，雖敗不辱。兩隊相隔5日再交手，相信戰局變化不大。

「袋鼠兵團」澳洲喺I組3戰3勝，合共轟入10球兼保持不失球，表現無懈可擊，領先第2位巴勒斯坦5分，拋離第3位黎巴嫩7分，基本上出線下一圈冇難度，今仗爭勝決心成疑。考慮到澳洲隊內有唔少球員效力歐洲球會，臨近季尾或會以球會賽事為重，既然澳洲晉級十拿九穩，佢哋可能會留有一手，以免受傷影響為球會上陣，預料澳洲會以控球在腳等待機會，上半場未必有波入。

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