李祉均隨港隊戰3X3亞洲盃　期望爭取佳績

剛結束WCBA全明星賽返港的Red Bull運動員李祉均，馬不停蹄於周二(26日)與港隊往新加坡，準備出戰明日(27日)起一連五天舉行的FIBA 3×3 亞洲盃，她希望能夠在預選賽爭得小組出線資格。

效力WCBA天津冠嵐的李祉均曾在2019年代表中國香港，贏得Red Bull Reign (現名Red Bull Half Court)三人籃球賽世界賽總亞軍，今季在WCBA更是球隊的領軍人物，平均每場上陣35分鐘，得分19.6分。這次她是繼6年前的亞洲盃後，再度為港隊出戰3×3賽事，將會是港隊得分能力的保證。

為了備戰亞洲盃及予賽於操，她周末出席了在亞洲博覽館舉行的ComplexCon。Red Bull 在ComplexCon設置了一個3×3球場，讓現場人士參加3分球大賽，更有連場精彩的3×3賽事。李祉均與亞洲盃的隊友陳偉萍、馬丹鳳再加上王家怡，迎戰有關海珮、吳欣潼、何佩盈座陣的U23隊。李祉均表示：「很難得有機會出席 ComplexCon 感受一下這些潮人的活動。過去幾年都專注在比賽訓練，很少到這類場合。」

港隊在FIBA 3×3 亞洲盃被編入C組，同組有印尼、印度及北馬里亞納群島，若在此組出線，球隊將晉身正賽D組，屆時的對手為大洋洲勁旅澳洲與新西蘭。李祉均的隊友，除了去年有份出戰亞洲盃的唐曉蕾、陳偉萍，還有首次入選的馬丹鳳。她表示：「雖然剛剛返港，但我已積極與隊友練習，熟悉她們的配合、走位。這次亞洲盃我們的抽籤其實不錯，避開了韓國、菲律賓這些主要打快攻及擁有高大身材的球隊，隊中亦有球員曾經出戰亞洲盃，希望能夠爭取小組出線。」

過去幾年一直在內地參加WCBA，沒有參加三人賽，她表示要盡快適應3X3的節奏，因為三人賽單次進攻時間只有12秒，沒有太多時間讓你考慮，要更懂得隨機應變。此外，由於沒有教練，在換人以及球場上的戰術、策動就更需要隊友之間的配合、溝通，幸而她與幾位隊友經常一起打波，熟悉彼此的長處、能力。

結束2023-2024 WCBA賽季，李祉均總結自己的表現，她說：「今季球隊的重心落在自己身上，依賴自己在場上策動、分波，所以有更多的發揮空間及球權，令自己經驗增加的同時，亦發現自己有不少改進的空間，好像體能的控制、球場上體力的分配，如何在高強度的比賽下，讓自己在場上保持清醒，做出合理決定。」

在休季期間，除了代表港隊參加亞洲盃以及4月在香港舉行的奧運3X3資格賽外，李祉均計劃到外地訓練，利用這幾個月時間增值自己。去年她便去了洛杉磯的Red Bull Athlete Centre，進行了專業培訓。