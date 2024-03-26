2024中國海帆船賽　香港代表換船再鍊過

由香港遊艇會主辦的「2024中國海帆船賽」，本周二（27日）假維多利亞港展開競逐。繼去年於疫情後復辦，今屆賽事再次吸引多支參賽，其中由陳維澤（Noel）領軍的香港代表，今年改以休閒型帆船「Rampage 008號」參賽，他希望更加享受賽事之餘，也強調爭冠心態不變。

踏入第62周年的中國海帆船賽由維港作起點，參賽選手要橫跨南中國海，前往終點菲律賓蘇碧灣，完成全程長達565海里的離岸賽，賽事分為「IRC競賽組」、「雙人組別」、「IRC高級休閒組」、「IRC巡航組」及「PHS組別」。賽會周二（26日）舉行賽前記招，邀請多支參賽隊伍成員出席，包括上屆帶領菲律賓代表奪得衝線冠軍的Ernesto Echauz、首次參與頂級離岸賽事的南韓代表宋虎俊，以及中國內地代表顏宇業等。

今屆賽事也吸引本地隊伍參賽，其中去年以職業賽船TP52型帆船參賽的陳維澤團隊，今屆選擇轉以休閒型帆船「Rampage 008號」出戰，作為船長的Noel就希望與隊友以較輕鬆的姿態應戰：「上年嘅TP52我比喻係一架F1賽車，今次休閒型帆船就形容為房跑車，休息空間更好，希望我同船員可以更加享受呢個過程。」

Noel表示目標是在3日半內到達終點，但指出天氣因素會是挑戰之一：「嗰天可能要我4日或5日半先衝線，睇預測見到無風帶都好多，近呂宋天氣又會唔穩定，呢個都係賽事嘅挑戰性。」Noel表示離岸海面會遇到的漁網、油台及來回船隻等障礙物，都是需要小心應付的情況，但指團隊為出戰今次賽事下了不少準備功夫，強調爭勝心態不變：「上得船冇人係懦夫當然想贏，會抱住一個謙虛嘅態度。」