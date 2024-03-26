赴港出戰明星挑戰賽　斯佳輝：盼進軍世界前16

2024香港國際桌球明星賽周二（26日）繼續在灣仔伊利沙伯體育館舉行，頭場世界排名第12的奇倫威爾森，以局數5比3擊敗斯佳輝，斯佳輝賽後表示會全力衝擊世界前16位。

頭場原定由威爾斯名將威廉斯鬥斯佳輝，惟大會日前宣布威廉斯因身體狀況原因不會出賽，改由英格蘭好手奇倫威爾森應戰。但次日賽事場面非常冷清，不過兩位球手依然交足貨，斯佳輝第1局以1杆52度先拔頭籌。其後威爾森嘗試發力，到第2局末段只要成功清枱，就能追成平局數，可惜他射入最後1個「黑柴」後，白波竟跌入中袋，被罰7分，令斯佳輝反而擴大局數優勢至2比0。

不過威爾森第3局打出1杆100分扳回一城，其後威爾森愈戰愈勇，一度領先局數4比2。縱使斯佳輝發揮韌力，贏得第7局，但威爾森咬緊牙關，贏局數5比3完場。

兩位球手賽後齊齊接受採訪，斯佳輝表示很享受在香港作賽：「香港是一個很繁華的城市，球迷亦很熱情，好開心能夠在這個地方與球迷見面。」談到未來目標，現時世界排名第24位斯佳輝揚言要挑戰更高世界排名：「想盡快進入世界前16位，不過我不會給予自己太大壓力，希望自己在往後賽事專注打好每1球。」

至於威爾森原定在周三（27日）才登場，卻因威廉斯未能出戰而提早在賽事亮相，不過他未有介懷，又指自己一直希望赴港比賽：「我很熱愛打桌球，所以不會因臨時頂替威廉斯感到不快，而且前年都有機會來港參加香港桌球大師賽，可惜由於排名不足，未能取得參賽資格，所以今次一收到大會邀請就決定參賽。」他續稱：「我17歲時首度來港，當時在這個地方有很多美好回憶，很高興可以再之來到香港。」