上場失分唔敢再輕敵　南韓訪泰國強細出擊

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世盃外亞洲區第2圈C組第4輪，泰國主場再鬥南韓。上輪「太極虎」主場出擊，只能同「大象兵」打成1比1平手，不過由於同組中國同新加坡一樣打和失分，令此組形勢不變，南韓以7分繼續領先，泰國居次席，今場回師主場出擊，預料會做好防守，以1分為目標，佢哋近5場4次開2球或以下，2.5球入球細值博。（on.cc東網周二晚8時30分直播）

南韓亞洲盃4強出局後換領隊，奇連士文被辭退，現時由U23主帥黃善洪兼任看守領隊，上場係佢首次領軍，而且有個好開始，上半場憑隊長孫興民先開紀錄領先，可惜下半場失守被泰國追和1比1，並保持和局至完場，新帥上任未能於主場取得「開門紅」，相當冇癮，不過今場南下曼谷作客要贏波唔容易，事關天氣環境完全大變，相信眾韓兵需要小心應戰，唔敢再輕敵，以免陰溝裏翻船。

另邊廂，泰國上場逼和南韓後，現時3戰得4分與中國隊同分，並以較佳得失球壓住中國暫居次席，而此組形勢分明，預計南韓可穩奪首名晉級，泰國將會同中國爭奪另一個出線席位，泰國去年底主場曾以1比2輸畀中國，吸取該場教訓，今次主場出擊首要目標係搶分，跟住再喺6月作客中國踢生死戰，所以今場面對攻力極強嘅南韓，勢必以嚴密防守應對，預計入球唔會多，捧入球細合理。

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