桌球明星挑戰賽　卓林普打出147　全場High爆

2024香港國際桌球明星賽周二（26日）晚上上演重頭戲，由「火箭」奧蘇里雲大戰「準神」卓林普，最終於第6局打出今屆賽事第1支147的卓林普，以局數5比2擊落「火箭」。

日前成功衞冕世界公開賽冠軍的卓林普入局較快，甫開賽就連贏兩局，不過奧蘇里雲第3局以1杆127度，追回1局，其後更一股作氣追成2比2平手。但卓林普小休後重拾狀態，到第6局更打出今屆賽事第1支147，引爆全場氣氣，最終「準神」一股作氣贏局數5比2，在一片歡呼聲中收穫勝利。

卓林普賽後受訪時難掩興奮，對能夠打出1杆147感覺夢幻：「始終打出147絕不常見，相信是日有份入場見證此事的球迷都會非常興奮，很開心我能夠跟Marco（傅家俊）一樣，在香港打出147。」他續道：「今次是我第1次在香港打147，希望香港將來會舉行更多賽事，屆時我會努力在大家面前，嘗試打出147。」

桌球世錦賽亦快將舉行，大部分球迷預期今屆冠軍將是奧蘇里雲和卓林普之爭，卓林普盼望自己能保持佳態，與「火箭」合演精彩對決：「我和Ronnie（奧蘇里雲）本季都有很出色的表現，希望我們能在世錦賽決賽碰頭，決出世界第1。」

「準神」亦不忘鼓勵香港年輕球手努力追夢：「希望香港舉辦更多這類型的大賽，吸引更多年輕人打桌球，要知道成為1名專業球手絕非易事，可能要離鄉別井到英國接受訓練，希望將來會見到更多香港球手在國際舞台角逐。」