七欖港隊名單出爐　姚錦成第13次入選　

香港國際七人欖球賽將於下月5至7日爆發，東道主中國香港隊男、女子大軍名單今日出爐！其中華將姚錦成將第13次在香港大球場亮相，還有李卡度、高凡迪爾（Michael Coverdale）及虎拿當尼（Alessandro Nardoni）。而占士梳亞（James Sawyer）和房傑鋒將首次亮相香港大球場。

港男本月初於「世界七人欖球挑戰者系列賽」的次站表現神勇，連挫幾支勁旅躋身決賽，最終僅負於烏拉圭，奪亞而回，並且在「挑戰者系列賽」的積分榜由第7位升至第5位。根據賽制，只有排名頭4位的球隊可晉級世界七人欖球系列賽中同場加映的升、降級附加賽。

由於5月慕尼黑的挑戰者系列賽關係重大，不容有失，香港男子隊教練高勳收起兩位正在養傷的主力拜恩（Seb Brien）及丹馬克（Max Denmark）。「達陣」的重任將放在姚錦成及房傑鋒身上，高勳教練說：「我們正身處一個很關鍵的時刻，香港站的陣容作出一些變動，讓部份球員得到落場的機會，並要好好處理受傷的球員。」

另邊廂，香港女子隊擁有幾位經驗豐富的球員，包括隊長高香慧（Natasha Olson-Thorne）、藍嘉敏及莊嘉欣，以及年青新秀如巴達莎米奇拉（Micayla Baltazar）和巴達莎皓兒（Chloe Baltazar）等，還有其他幾位有機會首次出征的球員，她們都被挑選入這16人大軍中，以便教練作最後決定。

由於大會增設了為亞洲列強而設的「Melrose銀劍賽」，港欖希望藉主場之利，爭取賽事首屆冠軍殊榮。

港男欖成員名單

禾獲特（隊長）、蔡紀駿、高凡迪爾、房傑鋒、靴貝特、李卡度、虎拿當尼、菲立斯、占士梳亞、薩耶斯、史戴爾斯、姚錦成

港女欖成員名單

高香慧（隊長）、歐陽倩怡、巴達莎皓兒、巴達莎米奇拉、陳楚琪、陳芷晴、莊嘉欣、霍山文、馮凱晴、何維銨、許文玲、鄺天曈、林莎芘、藍嘉敏、潘凱恩、韋嘉芘拉