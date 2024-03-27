世盃外　港隊作客3球不敵烏茲別克

世盃外圍賽亞洲區第二圈E組賽事，港隊周二（26日）作客塔什干國家體育場挑戰中亞勁旅烏茲別克。結果主隊憑蘇梅洛度夫、埃爾基諾夫及烏魯洛夫的入球，以3比0取勝。港隊則於世盃外錄得2連敗。

港隊正選今場繼續由戴上隊長臂章的葉鴻輝把守最後一關，周緣德的中堅拍檔改為李毅凱，胡晉銘、陳俊樂及陳肇鈞組成3人中場，潘沛軒復任正選，與祖連奴提供兩翼側擊，支援出任箭頭的米高。烏茲別克則有法茲魯拉耶夫重返正選大軍，與隊長蘇梅洛度夫聯手攻堅。

主隊開局耐心組織攻勢，8分鐘，法茲魯拉耶夫禁區頂起腳，角度力量皆欠奉被葉鴻輝沒收。港隊開局靠前場逼搶及死球機會，一度攻入對方禁區，但未能形成威脅攻門，20分鐘港隊失守，蘇梅洛度夫接應法茲魯拉耶夫妙傳，禁區內射入，為烏茲別克先拔頭籌。6分鐘後，兩人再度合作，惟蘇梅洛度夫的射門欠缺威脅。30分鐘，馬沙里波夫直線劏穿港隊防線，可幸回防的周緣德及時落剷，破壞蘇梅洛度夫的單刀機會。主隊半場帶着1比0優勢回更衣室。

易邊再戰，烏茲別克收起蘇梅洛度夫，由烏魯洛夫入替，這位後備兵48分鐘禁區頂勁射，被葉鴻輝用腳擋走。58分鐘，胡晉銘手榴彈擲入禁區，米高窄角度一射，被烏軍門將尤蘇波夫沒收，港隊其後換入安永佳加強攻勢。主隊未收手，63分鐘埃爾基諾夫推入大位，禁區外勁射破網，為烏茲別克拉開比數。67分鐘港隊角球攻勢，周緣德一射高出。3分鐘後，烏魯洛夫接應直線單刀建功，為烏茲別克再下一城。83分鐘，烏魯洛夫再有埋門機會，但就被葉鴻輝撲走。最終烏茲別克將3比0勝局保持到完場，港隊世盃外則錄得兩連敗。