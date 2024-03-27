世盃外　再負烏茲別克　安帥：需要更好陣容

香港男子足球代表隊周二（26日）晚上，作客塔什干國家體育場出戰世盃外賽事，再以3球不敵中亞勁旅烏茲別克，未能晉級2026世盃外第3圈。賽後主教練莊恩安達臣承認今場陣容不整，的確影響球隊發揮，同時他又提到正計劃在9至11月，安排一些實力較弱的對手與港隊進行友賽。

港隊繼上周主場以兩球落敗，今仗作客再吞烏茲別克3蛋，惟主教練莊恩安達臣賽後出席記者招待會時，卻未見太失望，又指賽果可以接受：「烏茲別克實力好強，同香港有差距，喺90分鐘入面球員已經竭盡全力。頭15分鐘我哋嘗試壓前，但之後烏茲別克好快完全控制大局，製造到唔少埋門機會，整體輸3球唔算太差。」

對於球隊今場未見太多逼搶，表現亦較之前亞洲盃有所回落，安帥則認為人腳不整是主要原因：「今場缺少多名主力，好似艾華頓、艾里奧、勞烈斯同梁諾恆。尤其香港屬於一個好細地方，面對烏茲別克一支咁強球隊，更加需要派出最好陣容、球員應戰，如果之後賽事齊人嘅話，未來可能會攞到好成績。」

另外，港隊雖然在世盃外第2圈提早出局，但仍需積極備戰2027亞盃外第3圈賽事，安帥透露正安排在9至11月為港隊相約友賽：「對上大約10場港隊對住一啲好強對手，所以今次我會揾啲國家，實力同港隊相若或者更弱，希望可以贏波，同埋令球員藉此重拾信心，詳情之後會再公布。」