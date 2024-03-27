英格蘭玩殘曼城　史東斯受傷或無緣鬥阿仙奴

周三(27日)凌晨國際熱身賽，英格蘭主場驚險逼和比利時2比2，兼且再有主力受傷，中堅史東斯踢咗10分鐘就退下火線，亦係繼上仗基爾獲加傷出後，另1位「為國捐軀」嘅曼城後衞，「藍月亮」將於周日(31日)晚英超大戰阿仙奴，防線有隱憂。

英格蘭主帥修夫基今仗輪換多位正選球員，曼聯中場馬恩奧擔正，以18歲零342日成為「三獅兵團」史上第3年輕正選上陣球員。英軍比賽初段連番受挫，先係史東斯傷出，跟住門將比克福特長傳出現失誤，被對手截到，最終皮球落入比利時中場泰利文斯腳下，趁機遠射入網，當時只係開賽11分鐘。

6分鐘之後，英格蘭前鋒艾雲東尼殺入禁區遭對手侵犯，獲判12碼，艾雲東尼親自操刀射入扳平。英軍原本有機會反超前，查洛保雲頂入，但經過VAR檢視後，判越位在先，入波無效。

比時利避過一劫有後福，36分鐘盧卡古傳中，泰利文斯飛頂入網，個人梅開二度。英格蘭之後狂攻對手，戰至補時5分鐘，由祖迪比寧咸射入扳平2比2，英格蘭繼上仗0比1不敵巴西之後，今仗亦未能勝出，被網民嘲諷「遇強即屈」。

英格蘭連番失利，曼城成為最大輸家，基爾獲加同史東斯都為英軍上陣時受傷，雖然基爾獲加傷勢冇大礙，但史東斯情況唔多樂觀，賽後「三獅兵團」主帥修夫基透露，呢位中堅肌肉出現問題，將接受進一步檢查，令人懷疑佢能否出戰阿仙奴。

「藍月亮」另1位後衞文路爾艾簡治為瑞士備戰熱身賽期間亦受傷，提早離隊，曼城可以話係慘中「FIFA病毒」。