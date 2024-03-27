羽毛球亞錦賽抽籤出爐　李卓耀簽運形勢受考驗

下月9至14日在浙江寧波舉行的2024年亞洲羽毛球錦標賽，抽籤出爐，香港首席混雙組合鄧俊文／謝影雪首圈靜候外圍賽出線者，而首席男單李卓耀則要硬撼日本的渡邊航貴爭闖關。

亞錦賽的積分相當於國際羽聯超級1000的分數，同時這也是爭取奧運積分的最後一站，各將必定盡力一博務求登上巴黎奧運列車。目前世界排名第8的混雙組合鄧俊文／謝影雪，幾乎可穩奪奧運資格，但期望可以爭取更高排名，有利成為高排名的奧運種子，而亞錦賽的簽運不俗，首圈面對外圍賽出線者，若順利晉級次圈將與印尼或日本組合爭逐，但有機會在8強遇上中國「世一」鄭思維/黃雅琼，受到考驗。至於另一對混雙組合李晉熙／吳芷柔，首圈同樣對外圍賽出線者，但若晉級後會遇上中國蔣振邦／魏雅欣及馬來西亞組合的勝方，將是一個挑戰。

至於另一受到香港球迷關注的男單形勢，目前在入圍名單之列的李卓耀，世界排名暫列14，但近幾站比賽都遇上「一輪遊」，爭取奧運積分受到影響，然而他在亞錦賽的簽表絕不易打，首圈對日本的渡邊航貴，若能闖關將有機會遇上3號種子印尼的基士堤，也是一個挑戰，而若想爭入8強也可碰到馬來西亞名將李梓嘉或中華台北周天成等強手。

此外，女雙的「楊楊組合」楊雅婷／楊霈霖都正力爭奧運資格，很大機會為港添奧運入場券；期望港將們在亞錦賽能發揮水平，取得佳績，而奧運計算積分將於4月尾截止。