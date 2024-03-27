皇馬執到寶　17歲「新大哨」又入波

周三(27日)凌晨國際熱身賽上演入球騷，西班牙主場同巴西打和3比3，森巴17歲「新大哨」恩迪克繼上仗射爆英格蘭之後，今仗又入1球，呢位將於7月正式加盟皇馬嘅天才射手，今仗喺巴拿貝球場大顯身價，未上「艦」已率先俘虜皇馬球迷嘅心。

西班牙發動閃電戰，由洛迪卡斯簡迪射入12碼，加上丹尼爾奧莫建功，36分鐘已領先2球。不過，今場喺皇馬主場巴拿貝球場舉行，換言之2位巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯有主場之利，洛迪高高斯把握西班牙門將烏尼西蒙誤傳，第一時間笠射入網。

換邊後冇耐，巴西發動角球攻勢，恩迪克趁對手解圍不遠，抽射入網扳平2比2。比賽尾段出現高潮，洛迪卡斯簡迪再次射入12碼為西班牙領先，補時6分鐘，輪到巴西獲得12碼，由盧卡斯柏基達射入逼和3比3。

雖然巴西未能勝出，但恩迪克仍然成為主角，賽後皇馬會長皮里茲親自接待佢，呢位新星喺社交網話：「我永不停步，直至實現所有夢想。」皇馬2022年12月落實簽入效力巴甲球隊彭美拉斯嘅恩迪克，但要等今年7月佢年滿18歲，先至可以正式加盟。

恩迪克連續2場國際賽鬥勁旅，都取得入球，證明皇馬眼光獨到，特別係佢喺巴拿貝球場入波，意義更加重大，西班牙輿論睇好恩迪克可以同巴西傳奇射手「大哨」朗拿度一樣，喺皇馬取得成功。