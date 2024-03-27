奧運3人籃球資格賽香港站4月上演　門票周四發售

FIBA 3x3巴黎奧運資格賽首站賽事，將於4月12日至14日在香港舉行，主辦單位周三（27日）舉行記者會，宣布所有門票將於周四（28日）出售，賽事籌委會主席黃耀建（Kenny）盼賽事入座率能夠達到9成。

香港男女子3人籃球代表隊4月將於維園出擊，力爭奧運資格，黃耀建表示今次會繼續按國際標準佈置場地，包括籃球架、地板、天幕和看台等，並設有1000以上的座位。Kenny又指為了推動體育融入娛樂，已得知青島和西安會安排旅行團到港觀賞球賽，他續指會在球迷村設立正規3人籃球場，讓球迷如打街場般，跟隊打比賽，部分時間更會安排球證在場，令球迷體驗比賽感覺：「希望讓市民體會3人籃球國際賽的風格之餘，推動香港街頭文化。」

大會同時宣布，所有門票從周四起在快達票發售，票價分$200、$450和$1200共三種，其中$1200的門票會獲贈大會限定版T恤、鎖匙扣和特別版八達通等紀念品，而且球迷在3月28日至4月1日期間，輸入優惠碼「3x3hkg」即獲半價優惠，主辦單位亦透露香港電台負責直播賽事。

Kenny完成記招後接受媒體訪問，他希望今屆賽事入座率能夠達到9成：「過往香港舉辦3人籃球大師賽時，入座率都有8成，相信今次反應一樣非常熱烈，盼入座率可以達到9成，如果全場爆滿就更加開心。」

談到申辦賽事的過程，Kenny道這項賽事原定由以色列舉辦，不過他指由於以色列未能順利舉行賽事，才讓香港得到機會，直言籌辦時間比較緊張，幸好大家能克服困難，促成此事：「其實要舉行1個那麼大型的賽事，至少要9個月時間準備，但我們僅得不足半年時間籌備，幸好大家有舉辦3人籃球大師賽的經驗，才可以迎難而上，舉行奧運資格賽。」