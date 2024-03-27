中國海帆船賽在維港起航　鬥到菲律賓蘇碧灣

由香港遊艇會主辦的「2024中國海帆船賽」，周三(27日) 上午11時20分在維多利亞港起航。21艘來自本地、中國內地、南韓、菲律賓以及的船隊由維港出發，一眾選手橫越南中國海，直達菲律賓蘇碧灣，整個賽程長達565海里。

開賽日維港海面吹約四級風，有利所有賽船起航。21支參賽船隊開賽後，向維港東面直駛，離開鯉魚門峽，經過橫欄島後便離開香港水域，進入南中國海。此時，所有船隻均會尋找自己的航線，各參賽船隻之間的距離亦會拉開，直至到達菲律賓蘇碧灣衝綫。

今年參賽的船隊主要來自亞洲。參賽船隊高手雲集。今日上午11時20分開賽後，各船隊積極尋找有利位置航行。帶頭的賽船分別為代表菲律賓的「Standard Insurance Centennial 5號」及本地代表「Happy Go 號」。二者不分伯仲，在開賽約30分後已拋離其他對手，率先駛至太古城對出水域。「Standard Insurance Centennial 5號」由船長Ernesto Echauz領軍，帶領團隊勇奪去年賽事的「衝線冠軍」，今年再度參賽希望衛冕。「Happy Go 號」去年亦有參戰，在汲取經驗下，有望今年可以創下佳績。

今年的賽事同時迎歷來首支的南韓船隻「Random()號」及中華台北船隻「Gutsy號」參賽。本地代表「Zoe號」船員於開賽後三小時，因不敵海面大浪，船員因暈船浪而被迫退賽。

「中國海帆船賽」今年踏入62周年，是亞洲最經典離岸賽事之一。首屆賽事始於1962年，比賽同時受到皇家海洋競賽會認可。賽事設有兩個大獎，一個是在IRC修正時間下獲得全場總冠軍的「中國海帆船賽獎盃」，至於第一艘越過終點的船隻（衝線冠軍）將獲頒「星期日電訊報獎盃」。