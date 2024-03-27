10大炒車名帥　慘中創傷後遺症

車路士領隊堪稱球壇最惡做工作，無論前班主阿布拉莫域，抑或現時老闆保利都對於炒領隊絕不手軟，坐上「車仔」帥位往往朝不保夕，今年更加出現一幕「奇景」，自從2011年安察洛堤離隊後，執教過車路士嘅10位著名領隊，不約而同現時都冇嘢撈或者即將失去飯碗，包括落實將於今夏離開拜仁慕尼黑嘅杜曹，呢10位仁兄就好似患上「炒車創傷後遺症」，活喺陰霾之下，現任領隊普捷天奴額頭應該滴緊汗。

摩佬幫羅馬捧盃仍不敵魔咒

摩連奴2004年帶領波圖贏得歐聯冠軍後，同年夏天轉教車路士，同當時嘅俄羅斯班主阿布拉莫域，開創咗球會嘅一個新時代。當年英超幾乎由曼聯同阿仙奴壟斷，摩連奴一上任就先喺2月贏得英聯盃，跟住再協助車路士成功贏得球會50年來首個頂級聯賽錦標，之後傳出同阿布唔妥，於合約最後一年嘅2007年9月離隊，但「寸王」已成為球會最成功領隊，執教3季贏得6個錦標。

「寸王」離開史丹福橋後，執教國際米蘭及皇家馬德里都贏聯賽冠軍，但始紿逃不過「摩3季」魔咒，教唔過3年就離隊。稱霸完意甲同西甲，摩連奴重返車路士，同首次上任一樣，贏得英超及英聯盃「雙冠王」，但一直未能幫車路士贏到歐聯，最後於2015年離任。

喺第2次離開車路士後，摩連奴繼續喺英超打滾，執教曼聯及熱刺，協助「紅魔鬼」於2016/17年球季連奪社區盾、英聯盃同歐霸，但去到熱刺顆粒無收，係接近20年首次執教球會冇錦標落袋，一度被謔笑「回塘」。不過摩連奴其後執教羅馬，就用成績證明自己，2021/22年球季執教「雌狼」首季，就贏得歐協聯冠軍，終結球季長達11年錦標荒。可惜呢名葡萄牙狂人始終不改高傲性格，多次暗示球隊唔肯加大投資，因而觸怒高層導致決裂，於今年1月合約仲有半季前被炒。現時摩連奴皇帝女唔憂嫁，多間球會都對佢有興趣，但唔少人猜測，葡萄牙國家隊領隊一位，先至係佢最想做嘅工作。

干地大鬧記招冇人敢再用

干地喺意甲及意大利取得成功，於2016年完成歐國盃後，由意大利國家隊「轉跑道」，頂替希丁克執教車路士。干地喺車路士最成功之處，係上任無耐喺成績唔掂之下，果斷棄用球隊慣用嘅「433」，轉打三中堅嘅「343」，之後即刻取得英超13連勝，追平阿仙奴紀錄，更史無前例，成為英超史上首位連續3個月獲得每月最佳領隊嘅教頭。

車路士喺干地上任後首季，即刻贏得英超冠軍，之後一季亦高舉英足盃，但由於佢之後處理迪亞高哥斯達被指冷血無情，再加上喺轉會買賣方面同高層不和，以及同正選球員關係欠佳，最終喺2017/18年球季，「車仔」只得聯賽第5，未能取得歐聯資格下被炒魷。

干地離開車路士1年後重返意大利球壇，同國際米蘭簽約3年，雖然喺2021年幫球會重奪意甲冠軍，但唔夠1個月干地就自己宣布辭職。輾轉下2021年11月，佢接替被炒嘅紐奴做熱刺領隊，上任首季即協助球隊反彈，以第4名完成球季，取得歐聯資格。不過好景不常，干地不恥熱刺嘅經營手法，喺2023年一場聯賽，被當時榜尾嘅修咸頓逼和後，於記者會爆seed，用咗足足4分30秒批評球會，直斥球員自私、球會文化、高層不思進取，根本冇爭勝心，結果佢求仁得仁，喺不足10日後被炒。

現時干地抖咗成年仍然未有嘢撈，熱刺個記者會相信嚇怕唔少班主，近一、兩年唔少豪門炒完教練，都冇乜傳過有球會想搵干地。

返意大利都搞唔掂沙利連環食無情雞

意大利名帥沙利2018年夏天加盟車路士，成為球隊史上第1位創出英超開季首12場聯賽不敗嘅新帥，該季奪得歐霸盃冠軍、英聯盃亞軍、英超季軍，原本成績唔錯。不過，英聯盃決賽末段，沙利想換走門將阿列沙巴拿加（Kepa），換入韋利卡巴尼路撲救12碼，但卻被Kepa拒絕，主帥權威蕩然無存，「車仔」最後失落冠軍。雖然沙利事後解釋，將帥存在誤會，但內心已意興闌珊，結果季尾以要陪伴身處意大利嘅年邁父母為由，選擇轉投祖雲達斯。

沙利執教「祖記」雖然捧意甲冠軍，但因為歐聯16強出局被炒，休息近1年時間，成為拉素主帥，無獨有偶，拉素早前歐聯16強被拜仁慕尼黑淘汰後，沙利認為球員已經唔支持佢，所以決定辭職。

林柏特英名一鋪清袋

呢位「車仔」名宿兩度執教呢間倫敦球隊，第1次喺2019年夏天，當時「車仔」受困於財政公平條例冇得買人，只有1年教波經驗嘅林柏特臨危受命，佢大力提拔譚美阿巴謙、美臣蒙特、湯姆利、列斯占士等自家青訓產品，刮起一股青春風暴，首季獲第4，英足盃同歐超盃亞軍，算係唔錯。

但「車仔」翌季大事購入夏維斯、迪姆華拿等貴價貨，「林伯」反而唔識教，成績不進反退，喺2021年1月被炒，最諷刺係接替佢嘅杜曹季尾領軍勇奪歐聯。更估唔到係2023年4月，畀愛華頓炒魷冇耐嘅「林伯」，竟然再有機會重返史丹福橋球場，但球隊純粹只係搵過渡領隊代替樸達教埋季尾，而「林伯」不擅防守嘅問題未見改善，教咗11場贏得1場咁大把，係球隊史上帶隊3場或以上勝率最低（9%）教頭，梗係冇得留低喇，球員時代累積嘅英名一朝喪。

賓尼迪斯教到邊炒到邊

車路士2012年11月炒咗領隊迪馬堤奧，聘請曾帶領利物浦捧歐聯冠軍嘅主帥賓尼迪斯，擔任看守領隊至球季結束，即使呢位西班牙名帥協助球隊奪得歐霸盃冠軍，但失落世冠盃，英超排第3位，未能獲得續約。

賓尼迪斯落「車」後，教波生涯每況愈下，包括執教皇馬僅半季就被炒，做紐卡素、愛華頓領隊，成績同樣令人失望，甚至有1年半時間要去中超搵食，最威水只係幫拿玻里贏得意大利盃冠軍。賓尼迪斯上年6月底成為切爾達教練，原本雙方簽約3年，但開季後，成績差強人意，深受降班威脅，結果教咗唔夠9個月，被切爾達提早解約。

希丁克回巢救火衰收尾

希丁克執教生涯多年，2009年2月佢教緊俄羅斯國家隊期間，當時班主兼俄國油王阿布拉莫域，藉住關係成功游說希丁克嚟車路士「兼職」半季，呢位老江湖深明球員同前任領隊史高拉利不和，係戰績曳爆嘅導火線，佢上任後立即拉攏杜奧巴、泰利等老將，成功穩定軍心，殺上前4保住歐聯入場券，以及取得英足盃冠軍，光榮離任。

去到2015年12月，由於上季英超盟主「車仔」衰到跌落下游，「寸王」主帥摩連奴亦搞到眾叛親離被辭退，阿布再次搵當時「量地」嘅希丁克返嚟救火，不過呢位荷蘭名帥已經「回塘」，領軍各項賽事只得10勝11和6負，冇盃落袋之餘，只能令「車仔」喺聯賽升番上第10位，亦係阿布自從2003年入主球隊以來，聯賽成績最差兼首度失落歐洲賽資格，希帥當然冇得留低，之後履歷輝煌嘅佢教過中國Ｕ21同庫拉索，冇再教豪門勁旅喇。

黑腳杜曹連累埋拜仁

德國教頭杜曹執教車路士短短1年零7個月，但就經歷過高山低谷，佢喺2021年1月加盟，只用半季就帶領車路士喺歐聯封王，期間經歷俄羅斯油王阿布拉莫域被英國政府制裁，杜曹都患難與共。點知保利入主就成為杜曹噩夢開始，據報兩人喺買賣球員出現意見分歧，車路士成績亦直線下滑，終於喺2022年9月被炒。

杜曹離開車路士後小休半年，上年3月接掌德甲班霸拜仁慕尼黑，但喺呢間同樣管理問題多多嘅球隊，杜曹嘅成績仍未如人意，今季喺聯賽被利華古遜大幅拋離，2月份就提前宣布季尾離隊。不過以杜曹嘅履歷同歐聯往績，要落班唔難，不過佢喺巴黎聖日耳門、車路士同拜仁慕尼黑都以不快作結，唔知仲有冇豪門會向佢招手。

樸達心繫豪門量地近1年

兩年前仲係英格蘭教練當紅炸子雞，佢帶領白禮頓用蔗渣價錢踢出燒鵝味道，作為車路士新班主保利革命嘅第一帥，樸達當之無愧。可惜佢喺車路士發展不似預期，冇計劃嘅收購、混亂嘅更衣室，都為樸達嘅領導製造唔少麻煩，最終成為只教過31場嘅車路士過客，更令佢之前教白禮頓嘅「英名」一鋪清袋。

自上年4月被炒魷後，樸達已經差唔多1年冇落班，雖然有唔少球會傳出對佢有興趣，但樸達似乎仍然想喺頂級豪門證明自己，據報過去1年先後拒絕格拉斯哥流浪同瑞典國家隊斟介，尷尬嘅係頂級豪門亦未必願意搵佢執教，或者樸達要先喺「中型班」再次證明自己嘅能力。

迪馬堤奧虛火退居幕後

迪馬堤奧踢波同教波都並非特別起眼，但卻係車路士嘅「福星」，1996至2001年效力當時並非爭標球隊嘅車路士5個球季，並喺呢間倫敦球會結束球員生涯，先後幫球隊贏過2次英足盃同1次歐洲盃賽冠軍盃，而喺2011至12年球季，佢由助教臨時轉正，短短3個月就幫球隊歷史性贏到最想要嘅歐聯冠軍，堪稱神奇。

時間返到2008年，迪馬堤奧掛靴後6年，展開教練生涯，於2011至12年球季重返車路士，出任保亞斯副手，2012年3月，保亞斯遭辭退，迪馬堤奧臨危受命，以看守領隊身份領軍，車路士不斷神奇贏波，包括歐聯16強對拿玻里，首回合落後1比3絕境下，次回合反勝4比1晉級，一直殺入決賽。同年5月，迪馬堤奧領軍未夠3個月，先喺英足盃決賽擊敗利物浦捧盃，再喺歐聯決賽擊敗拜仁慕尼黑，捧走前班主阿布拉莫域夢寐以求嘅歐聯冠軍。

連捧兩盃嘅佢，2012年夏天順理成章「轉正」，不過球隊同時「虛火」已過，連場落敗之下，喺同年11月被炒，結束輝煌而短暫嘅車路士主帥生涯。而佢離開車路士之後，曾經短暫執教史浩克04，2016年離開阿士東維拉後再無任教，上年更退居幕後，以技術顧問身份加入全北汽車。

保亞斯冇嘢撈被迫轉行

保亞斯嘅車路士主帥生涯好短暫，僅維持不足10個月，前班主阿布拉莫域邀請佢2011年中由波圖過檔，以1,500萬歐元打破當時主帥轉會費世界紀錄，接替離隊嘅安察洛堤，球隊擁有杜奧巴、費蘭度托利斯、林柏特、泰利等猛將，只係會方對成績要求過高，球隊因為聯賽失分太多，跌出前4，仲因為歐聯16強首回合對拿玻里輸1比3，瀕臨出局，結果保亞斯教唔足1季被炒，更為後來頂上嘅看守領隊迪馬堤奧作嫁衣裳。

執教車路士之前球季，保亞斯剛率領波圖贏得聯賽、葡盃及歐霸盃「小三冠王」，足以證明佢係有料之人，而接手車路士初期出唔到成績，喺足球世界亦好正常，只不過阿布拉莫域冇耐性，又鍾意炒教練，保亞斯先成為悲劇人物，而其後迪馬堤奧以看守領隊身份，協助球隊連捧英足盃同歐聯冠軍，亦證明保亞斯組建嘅球隊係有實力，只係時不予佢。之後執教熱刺再次因為戰績欠佳被解僱，後來去過辛尼特以及馬賽領軍，之後再冇執教過球隊，2018年更一度「轉行」做車手。