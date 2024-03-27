山度士今非昔比　紅牛平手盤捧得過

巴保聯4強戰，山度士於中立場硬撼巴拉干天奴紅牛。山度士早已今非昔比，上季更百多年來恥辱性首度降班，遇上近年新冒起嘅巴拉干天奴紅牛，凶多吉少，平手盤必捧巴拉干天奴紅牛。（周四早上7時30分開賽）

曾經係已故球王比利、一代森巴王牌尼馬嘅母會、8度稱霸巴甲嘅老牌勁旅山度士，近年成績不斷下滑，上季於巴甲更淪落到排第17位，令佢哋創會111年以來首次降班，比利在天之靈都冇眼睇。隨之而來就係星散，值錢嘅球員紛紛跳船，包括20歲前鋒馬高斯李安納度就轉投賓菲加。山度士雖然喺巴保聯分組賽A組首名出線，但8強對住實力麻麻嘅波圖基沙，要鬥到互射12碼先晉級，贏得非常忟水。

另邊廂，巴拉干天奴紅牛上季喺聯賽排第6位，上屆南球盃更闖入16強，不容忽視。巴拉干天奴紅牛喺巴保聯分組賽C組錄6勝3和3負排第1，跟住於8強大勝國際里梅拉3比0晉級，非常輕鬆。翻查紀錄，雙方近3次正面交鋒，巴拉干天奴紅牛全部贏晒，包括上月打少兩個之下，仍以1比0力克山度士，擺明格食格，今仗仲開平手盤咁筍，絕對係坐和望贏。

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