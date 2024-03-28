曼聯新股東架空坦哈格　撬狼隊主帥做「雙領隊」

曼聯新股東拉特克利夫將推行一系列改革，希望令紅魔鬼重上顛峰，領隊坦哈格是否留任備受關注，根據《ESPN》爆料，「拉Sir」有意重組教練團隊，並聘請狼隊主帥加利奧尼爾加盟，仿傚26年前利物浦「雙領隊」制度，表面上搵加利奧尼爾輔助坦哈格，實際上削弱呢位荷蘭名帥權力，必要時更可以取而代之。

一直盛傳拉特克利夫有意換帥，包括搵佢非常欣賞嘅樸達領軍，但曼聯踏入2024年後成績反彈，令呢位「化工大王」有所猶豫，如果坦哈格可以率領球隊捧英足盃冠軍，或者取得下屆歐聯入場券，就更加冇藉口炒佢。

因此，拉特克利夫計劃先改組教練團隊，最關鍵一招係想簽入加利奧尼爾，分擔坦哈格嘅工作，形式上坦帥仍然係領隊，但加利奧尼爾亦擁有重要話語權，變相採取「雙領隊」制度。

事實上，拉特克利夫已經唔係第一次要削減坦哈格權力，早前立下新規定，剝奪領隊收購球員決策權，擺明不滿坦哈格近年增兵策略。

至於現年40歲嘅加利奧尼爾曾經做過利物浦U23助教，2022/23年球季擔任般尼茅夫領隊，雖然協助球隊成功護級，但仍然被炒，今季執教狼隊取得不俗成績，現時排英超第9位，獲得拉特克利夫垂青。

英超球會採用「雙領隊」制度早有先例，利物浦1998年7月聘請法國名帥侯利亞加盟，同當時領隊伊雲斯一齊領軍，但一山不能藏二虎，伊雲斯喺同年11月辭職，由侯利亞獨掌大權。根據利物浦嘅經驗，若然曼聯簽入加利奧尼爾，相信坦哈格可能會步當年伊雲斯嘅後塵，黯然離開。