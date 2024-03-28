大埔、香港U23出戰港會7人賽　4．12抽籤

第22屆港會7人足球賽5月24日至26日在香港足球會展開，大會周四（28日）公布主賽事參賽球隊名單，其中英超球隊阿士東維拉將力爭衞冕，而去年亞軍大埔與香港U23兩支港超球隊亦會參戰，抽籤會於4月12日進行。

7度封王兼衞冕冠軍阿士東維拉再次到臨香港，出戰今屆港會7人足球賽，與其餘15支球隊爭冠。當中包括曾3度奪冠的紐卡素，以及另外3支英超球隊韋斯咸、富咸和白禮頓，同時賽事常客格拉斯哥流浪、曾贏得兩屆冠軍的英冠勁旅李斯特城亦會加入戰團。值得一提，去年亞軍大埔與香港U23將以本地球會身份一同參賽，惟由於港超尚未完季，兩支港超球隊會否派主力出戰屬未知之數，而賽事抽籤則在4月12日假香港足球會進行。

阿士東維拉青訓經理哈里遜（Mark Harrison），對能夠再次參賽感高興，並指會力爭衞冕：「去年我們獲得熱情款待和周到照顧，讓整個參賽經歷十分難忘。我們的球員和工作人員均非常期待再次參賽，並希望能夠像去年一樣取得好成績。我們明白由於所有隊伍實力勢均力敵，所以這將會是一大挑戰。」