香港金牛成立官方啦啦隊　梁兆華：有助吸引球迷

香港金牛日前在荃新天地一期中庭，舉行啦啦隊終極甄選賽，最終選擇15名「Bulls Girls」成為啦啦隊成員，有份到場的球隊主力梁兆華認為香港金牛成立啦啦隊後，有望吸引更多球迷入場支持，提升主場氣氛。

NBL球隊香港金牛早前公開招募啦啦隊成員，並吸引超過100人參加選拔，最終球隊挑選其中30位參加終極甄選，並邀請霍哥、大馬人氣女神Miko及台灣啦啦隊等人擔任評審，最終經過一輪角逐後，大會順利選出15名「Bulls Girls」，成為球隊官方啦啦隊。

大會亦設立「人氣女神大獎」，最後由劉樂悠在「Bulls Girls」官方IG獲得最多點讚而勝出，而她也是最高分數入選「Bulls Girls」的參賽者。劉樂悠對入選「Bulls Girls」感到非常興奮：「非常開心成為香港金牛啦啦隊一份子，我知道有很多朋友支持我，總算沒有辜負大家的期望。我會與其他14人一齊努力集訓，希望在6月的新球季，在修頓主場為球迷帶來精彩演出，為香港金牛打氣！」

香港金牛市場部總監周祟偉則盼望，往後繼續推動香港體育多元發展：「香港金牛上季引入啦啦隊文化，深受香港球迷歡迎，所以我們在新球季決定成立專屬啦啦隊「Bulls Girls」，這亦是全港首支職業籃球隊啦啦隊。很開心可以成功舉辦香港首個職業籃球隊啦啦隊選拔賽，香港金牛會繼續努力開創先河，令香港的體育界能多元發展。」

至於金牛主將梁兆華和香港金牛宣傳大使迪加，拿亦有亮相，「兆華」稱：「球隊有專屬啦啦隊打氣當然是好事，相信會吸引到更多球迷入場為香港金牛打氣，而愈多球迷入場為我們打氣，當然對我們愈有利。」

「Bulls Girls」成軍後，即獲安排於4月初接受密集的跳舞及其他培訓，並由評審之一的舞蹈總監Christy Ng指導，為6月初開鑼的NBL賽事作好演出準備。

Bulls Girls 15人名單如下(排名不分先後):

1.梁釨芊， Habi

2.朱諾言， Tweety

3.陳原， Circle

4.陳嘉盈， Angel

5.李凌佳， Queenie

6.楊芷澄， JJ

7.葉文欣， 文欣

8.陳洛琳， Kaya

9.黃玉濘， Aster

10.馮諾， Carrie

11.馬穎珊， Shanna

12.劉悠悠， 悠悠

13.曾慧敏， Mandy

14.黃巧妍， 麵包

15.梁艾琪， Rachel