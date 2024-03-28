歐洲聯賽殺入直路　5大名家精選推介

歐洲各大聯賽進入最後直路，爭標、護級同歐洲賽資格，樣樣都爭崩頭。點樣可以喺呢個大形勢下獲利最多，《東方波經》名家同大家集思廣益，將私心推介大公開，畀埋唔同數據、心水同策略，務求同各位由今日開始，齊齊贏到季尾。

紅軍阿仙奴夠韌 玩即場要吼實

今季英超冠軍爭逐算係近年最激，阿仙奴、利物浦同曼城3雄鼎立，雖然兩支「紅衫軍」平均實力唔及「藍月亮」，但對冠軍嘅渴求成為最大武器，今季已經不斷上演絕地反擊、神奇絕殺嘅戲碼，嚟到衝刺階段可能有更多戲劇性發展，玩即場投注就要留意。

多得今季補時新制，「雙紅」頻頻臨尾發力逆轉賽果，「紅軍」今季有14個入波喺86分鐘之後攻入，後勁冠絕英超，至於阿仙奴亦以13個86分鐘後入波緊隨其後，足見兩隊嘅韌力同決心。

另一樣要留意，兩隊同樣以年輕球員為主，耐力同活力往往比對手優勝，而且兩軍後備份量十足，利物浦後備球員今季貢獻22個入球（11入波＋11助攻），阿仙奴則有20球（11入波＋9助攻），即係話兩隊如果陷入失分劣勢，絕對有力「反Cup」對手，80分鐘後準備追下一隊入球或入球大就啱數。

里昂大翻身「銀行之選」

法甲方面都搵到好嘢畀大家，就係要留意里昂，呢支傳統班霸4個月前仲排緊聯賽包尾，上年11月底由名不經傳嘅沙治接手後，竟然大翻身，近16場賽事狂擸12勝，走勢極度凌厲，季尾食住個勢有力繼續搶Ｗ，係筆者嘅「銀行之選」。

火力全開追趕前4 羅馬係大盤客恩物

意甲冠軍幾無懸念，榜首國際米蘭拋離次席AC米蘭14分，捧盃只係時間問題，爭前4席位更令球迷關注。當中排第5嘅羅馬目前僅落後第4位博洛尼亞3分，佢哋自從由名宿迪羅斯執教後，大踢開放式足球，長追大盤有着數。

利物浦歐霸超班等捧盃

羅馬一班進攻球員好似盧卡古、保羅戴巴拿及羅倫素柏歷堅尼卡士十足，迪羅斯嘅進取戰術，正好適合佢哋發揮，迪羅斯領軍後9場聯賽，羅馬場場有波入，合轟23球，其中8場總入球開3球或以上。不過主攻嘅同時，防線難免會較空虛，36歲門將魯爾柏迪斯奧因表現欠佳，被貶為後備，焗用二號門將施維拿把關，令羅馬後防添不明朗因素。既然依家要發力追前4，嚟緊都會以攻代守，一於吼實佢哋大盤。

Mic少另外心水係歐霸盃，利物浦可以話鶴立雞群，加上佢哋8強只係對住阿特蘭大，如果晉級4強，對手不外乎賓菲加或馬賽，「紅軍」入決賽機會可謂高唱入雲。反觀下線區A米、羅馬、利華古遜同韋斯咸旗鼓相當，利物浦坐受漁人之利，奪冠機會樂觀。

歐聯冠軍有部署 多蒙特好分頭抵玩

渡邊年今日同大家研究歐聯，推介各位作出策略性投注，冠軍心水就係最冷嘅多蒙特，現時有22倍。

歐聯8強抽籤後，4大熱門曼城、阿仙奴、拜仁同皇馬同處上線，多蒙特喺下線抽中馬德里體育會，一旦晉級就會對巴塞或巴黎聖日耳門（ＰＳＧ）。從實力同近況嚟睇，多蒙特下線嘅對手各有缺點，巴塞唔穩定、ＰＳＧ過於倚賴基利安麥巴比、馬體會近況唔掂，「蜜蜂兵團」絕對有機突圍。只要多蒙特入到決賽，你就揸住22倍喺手，到時再買番對面「冠軍」做套戥，咁就肯定袋袋平安。由於多蒙特賠率高，有更多水位走盞，大家亦可以再穩陣啲，當多蒙特入到4強，先喺4強投注對手「冠軍」套戥，咁就萬無一失。

葡超賽程安排露搵銀玄機

除咗歐聯冠軍，渡邊年亦建議大家留意葡超。葡超每逢周六同周日，香港時間11點半（夏令時間10點半）嘅場次好旺和波。表面聽落好似靠估，但細心留意，就會發現葡超賽會專門編排一啲下游兼冇乜入波能力嘅球隊喺呢個時段作賽，渡邊年估計可能同當地電視直播收視有關，弱弱對碰下自然易開和局，呢個「搵銀玄機」絕對有根據。

卡迪斯艾美利亞 西甲和波最耍家

今季西甲有個特別現象，就係和波特別多，經過29輪賽事之後，有8支球隊和波達雙位數，當中卡迪斯、貝迪斯同馬略卡3隊和波達12場或以上，嚟到最後9輪，大家不妨留意卡迪斯同艾美利亞兩支護級球隊，相信會出現大量和局。

西甲護級形勢逐漸明朗，艾美利亞同CF格蘭納達基本上等降班，至於尾3嘅卡迪斯落後切爾達同西維爾5分及6分，除非後兩者忽然崩潰，否則卡迪斯都幾難追上去。先講墊底嘅艾美利亞，佢哋29輪成績1勝10和18負，基本上唔係和就輸，10場和波當中，有8場喺主場出現，按照呢個數據，佢哋季尾最後5場主場全部追和波，獲利機會甚高。至於卡迪斯屬西甲「和波王」，29場和咗13場，但佢哋亦係攻力最差一隊，入得20球，由於仲有些微護級機會，現階段仲有搶分動力，既然冇贏波本錢，和波自然係最佳選項。

意甲烏甸尼斯一樣追和

講埋馬略卡同貝迪斯，佢哋目前喺中游唔上唔落，最後9輪相信會有更多悶戰同和波出現，追和波唔好手軟。最後推介埋意甲，烏甸尼斯今季29戰4勝15和10負，係歐洲5大聯賽和波之冠，亦係大家玩和波嘅好選擇。

葉士域治衝英超 入球騷陸續有嚟

除咗5大聯賽，查實英冠同英甲爭升班一樣咁激，要贏波就要踢得進取，其中最吸引到斯維嘅球隊，首推葉士域治。葉士域治依家排英冠第3，只係落後榜首雙雄列斯聯同李斯特城1分咁大把，殺入前兩名就直接升上英超，點都搏埋佢。葉士域治今季38輪攻入80粒，火力冠絕英冠，不過亦失咗49球，場均總入球為3.39球，單係主場，佢哋19輪就入53球失29球，以中位數2.5球計，呢19場有16次開3球或以上，嚟緊嘅聯賽尤其主場，睇怕葉士域治都會上演入球盛宴。

彼德堡主場夠開放

跟手講吓英甲，現居第4位嘅彼德堡，雖然落後2哥打比郡7分，但就打少兩場，爭前二「直升」席位未絕望。彼德堡今季聯賽38輪入咗74粒，屬英甲最多，不過同時失咗46球，場均總入球為3.16球，單係主場佢哋19輪入44球失21球，以中位數2.5球計，呢19場有14次開3球或以上，可見彼德堡喺自己地頭每每以攻代守，佢哋嚟緊4場主場聯賽，合埋眼追大包冇衰。