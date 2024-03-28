換領隊身份戰BCL　蔡芳裕：盼港將被賞識

應屆甲一總冠軍香港東方正全力備戰BCL亞洲籃球冠軍聯賽（前稱亞冠盃），領隊蔡芳裕球員時期曾4度出戰亞冠盃，他期望本地球員利用是次平台表現自己，爭取外流機會。

「蔡Sir」職業生涯曾4度征戰亞冠盃，更曾助威立取得1冠1亞，亦曾經替永倫贏得第4名的佳績，如今改以領隊身份，參與亞冠聯，使他非常感觸：「近這20多年，香港都未能出戰這項大賽，今次終於輪到香港東方得到這個機會，不過我的身份已從球員變為領隊，我們會好好打點一切，令全隊上下安心作賽。」

他又指亞冠聯有不少強隊參加，呼籲球員盡情發揮，爭取得到其他隊伍賞識，繼而外流：「我當時正是在亞冠盃發揮出色，才得到台灣球隊注意，從而踏足台灣職業聯賽，希望大家好好展現實現，令外界識識香港球隊之餘，也可以爭取外流機會。」

香港東方為了亞冠聯，特意增添葉耀邦及陳嘉豪兩名年輕球員，並從青年軍提升吳委峻、鍾子豪和鍾志榮，「蔡Sir」稱此舉有特別意義：「我們組軍時，未有刻意邀請經驗豐富的球員加盟，反而更傾向邀請較為年輕的球員入隊，因為我們培養新血，讓他們明白到，喺香港打籃球係有希望嘅。」