世盃外　不敵烏茲別克返港　葉鴻輝：速率要提升

剛在世盃外圍賽作客3球不敵烏茲別克的香港男子足球代表隊，周四（28日）下午已經返港，吸引多名球迷前來接機。當中門將葉鴻輝受訪時，承認球隊表現未及早前在亞洲盃，需要盡快提升攻守速率。

周二晚上在烏茲別克踢完世盃外的港隊，原定周四上午11時50分已經抵港，但由於在南韓轉機時航班延誤，大軍需要改乘另一班機，最終延遲至下午5時才到達。除了4名外流中超的球員茹子楠、孫銘謙、周緣德和安永佳，以及效力德丙恩高斯達特的米高，各自返回所屬球隊報道外，港隊其餘17名球員、教練團隊皆有現身，而現場亦有十多名球迷前來接機。

港隊作客烏茲別克淨吞3蛋，但多虧門將葉鴻輝多次左飛右撲，才不致再多失。落機後「阿輝」接受訪問，承認球隊表現對比亞洲盃，的確有改善空間：「最大問題係速率，尤其國際賽，攻守轉換頻率其實好緊要，要諗下辦法點樣提升本地聯賽水平。」惟他續指對方攻力強勁，相信隊友已經竭盡全力：「對方有好多進攻點，每次進攻至少幾個球員畀佢哋選擇，防守球員要守都相當困難。」

至於親赴烏茲別克為港隊打氣的球迷崔先生，同日較早時間經深圳轉機後返港，之後再來到接機，他認為港隊上場表現未如理想：「依家又變番以前咁，後面放個長波上去就算數，基本上兩翼可以唔使要，成隊係得葉鴻輝表現幾好。但其實預計到，始終亞洲盃有1個月備戰，今次得幾日。」莊恩安達臣與港隊合約尚餘1年多，崔先生則希望這名挪威籍教練能夠留任：「長遠嚟講安達臣絕對有用，但首先要足總政策配合佢先得，方向係無錯。」