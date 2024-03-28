希斯基：西部聯乘勇追擊阿聯

今季長期敬陪末席的西部聯，如果今仗能夠擊敗阿德萊德聯的話，聯賽積分將會追平對手，簡直令人難以置信。

西部聯近4仗錄得2勝2和好成績，乃是澳職其中一支近況大勇的球隊。如今他們更有機會可以升上聯賽榜更高位置，皆因他們跟紐卡素噴射機、珀斯光輝及阿德萊德聯的積分只有1至3分之差，所以今仗他們的鬥志將會相當旺盛。

前線的丹尼爾彭夏狀態炙手可熱，近5仗一共攻入4球，所以我視他為危險人物。祖舒亞列斯頓及加魯斯奧一對閘位球員經常上前參與攻勢，同樣能夠產生威脅，而加魯斯奧近6仗更加攻入3球，表現出色。

阿德萊德聯上輪聯賽擊敗紐卡素噴射機後，總算終結球隊聯賽4連敗的劣績，但對手紐卡素噴射機近況同樣差勁，所以我對這個賽果並不感到意外。換句話說，今仗阿聯將會受到真正的考驗。

盧卡祖雲奴域上輪聯賽後備入替攻入奠勝入球，亦取得近4仗的第3個入球。他年僅18歲，故此他將可為球隊帶來一股無畏無懼的年輕力量。

阿德萊德聯陣中的盧卡祖雲奴域及伊蘭觀達等年輕新星，有能力為對方後防帶來麻煩。然而，由於西部聯近來走勢凌厲，加上目標明確，誓要在未來幾個星期反壓前幾位的球隊，因此我睇好他們今仗可以獲勝，全取3分而回。