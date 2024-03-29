東拿利再被揭違規賭波 面臨停賽加刑

紐卡素中場辛度東拿利因為效力AC米蘭期間違規賭波，上年10月底被判罰停賽10個月，原本可於下季季初復出，但依家又出現變數，英格蘭足總發表聲明，控告呢位23歲意大利國腳今季加盟紐卡素之後，仍然有參與賭波，包括投注紐卡素賽事，一旦罪成，意味將面臨停賽加刑。

辛度東拿利上年7月以5,500萬鎊(約5.4億港元)轉會費由AC米蘭加盟紐卡素，但僅上陣12次，因為被意大利足總控告佢效力AC米蘭期間違規賭波，重罰全球停賽10個月，並要接受8個月戒賭治療。

呢位「新派路」現時已完成超過一半刑期，以為下季可以「重新做人」，但英格蘭足總最新發表聲明，指有證據顯示辛度東拿利加盟紐卡素後，曾於2023年8月12日至10月12日期間50次違規賭波，佢可於今年4月5日或之前作出回應。紐卡素會方承認辛度東拿利遭受英格蘭足總控告，會全力配合調查及支持球員。

賓福特前鋒艾雲東尼上年5月因為違規賭波罪成，被英格蘭足總罰停賽8個月，今年1月中先至復出，估計如果辛度東拿利今次罪成，可能面臨相近刑期，隨時下季都冇得重返球場。