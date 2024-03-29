頭號種子出局！迪米杜夫粉碎艾卡華斯「雙冠夢」

西班牙小天王艾卡華斯爭取實現「雙倍陽光」、連贏兩項美國大師賽的希望夢碎，周四（28日）在邁亞密網球公開賽8強，被32歲的保加利亞名將迪米杜夫爆冷淘汰，提早出局。

剛衞冕印第安韋爾斯網賽的艾卡華斯，今仗未能發揮水準，被迪米杜夫剋制，他全場共有24個致勝得分，以直落兩盤6比2、6比4擊敗頭號種子的艾卡華斯，首闖邁亞密網賽的4強，並粉碎了20歲的艾卡華斯爭取成為祖高域之後，首位球手連續三年闖入這項大師賽準決賽的希望。

迪米杜夫賽後表示：「我知道要贏他（艾卡華斯），必須發揮出最好的水平，事情就是這樣；我非常專注地比賽。」迪米杜夫在拳王泰臣及NBA球星占美畢拿撐場下獲勝，他續稱：「有時候簡單就是天才，但要做到這一點又非常困難，尤其是當你面對這樣的對手，但我真的能夠主導比賽，比上次更好地閱讀比賽。」

如果迪米杜夫在邁亞密網賽躋身決賽的話，有機會自2018年後首次重返世界排名前10，而他下仗將4號種子德國的沙華列夫爭逐。至於另一場準決賽則由意大利新人王仙拿火併俄羅斯的麥維迪夫。